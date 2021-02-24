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Зеленский лидирует в президентском рейтинге, Порошенко второй – опрос

На выборах президента Украины главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 23,1% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором, его ближайшего соперника – пятого президента Петра Порошенко – 14,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Поддержка Зеленского в феврале выросла на 1,9%
Поддержка Зеленского в феврале выросла на 1,9%
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский удерживает лидерство в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", опубликованные 24 февраля.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства проголосовали бы 23,1% тех, кто определился с выбором и намерен голосовать.

На втором месте рейтинга лидер "Европейской солидарности" пятый президент Украины Петр Порошенко (14,4%), на третьем – нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,3%)

В первой пятерке лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко (10,9%), лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко (7,2%) и бывший премьер-министр Владимир Гройсман (5,7%).

Спикер парламента Дмитрий Разумков имеет поддержку 5,3% украинцев.

Рейтинг других украинских политиков менее 5%.    

Опрос проводился среди украинцев в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 22–23 февраля 2021 года.

По сравнению з данными опроса "Рейтинга", проведенного 2–3 февраля, поддержка Зеленского выросла на 1,9%. В то же время, Порошенко (в начале месяца – 16,4%) подвинул со второго места президентского рейтинга Бойко (в начале месяца – 17,1%), хотя рейтинг обоих политиков в феврале упал.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Согласно результатам опроса, проведенного 11–16 февраля Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS, Зеленского поддерживают 25,6% украинцев.  

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Теги: Юлия Тимошенко, Петр Порошенко, выборы, рейтинг, Игорь Смешко, Владимир Гройсман, Юрий Бойко, исследование, Владимир Зеленский, rating, украинцы, президент, Дмитрий Разумков
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