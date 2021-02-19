Во второй тур президентских выборов вышли бы Зеленский и Порошенко, отрыв между ними сокращается – опрос

На выборах президента Украины главу государства Владимира Зеленского готовы поддержать 25,6% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Каждый четвертый украинец на выборах президента намерен поддержать Зеленского Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Президент Украины Владимир Зеленский лидирует в президентском рейтинге. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 февраля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии и центром SOCIS.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 25,6% тех, кто определился с кандидатом и пойдет на выборы.

Второе место занимает нардеп от "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, за него собираются проголосовать 19,4% опрошенных.

Следом идут лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (11,7%), сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (11,1%), экс-глава СБУ Игорь Смешко (8,2%), бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман (5,5%).

Опрос проводился 11–16 февраля методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Всего опрошено 3 тыс. респондентов (по 1,5 тыс. КМИС и SOCIS) в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма и неподконтрольных украинской власти районов Донецкой и Луганской областей.

Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Инфографика: kiis.com.ua

Во втором туре президентских выборов Зеленский победил бы и Порошенко, и Бойко. Но разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается.

В паре Зеленский – Порошенко за действующего президента проголосовали бы 56,4% тех, кто планирует идти на выборы и определился, а за пятого президента – 43,6%.

В паре Зеленский – Бойко отрыв действующего главы государства более ощутимый: 61,3% против 38,7%.

Инфографика: kiis.com.ua

Согласно данным исследования центра "SOCIS", проведенного 28 октября – 2 ноября 2020 года, во втором туре выборов президента Украины Зеленский победил бы Порошенко: шестого президента поддержали бы 58% респондентов, определившихся с выбором, пятого – 42%.

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

По данным опроса КМИС, проведенного 5–7 февраля, Зеленского готовы были поддержать 22,7% украинцев, которые намерены голосовать и определились с выбором. Порошенко – 18,3% опрошенных.