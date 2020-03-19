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Зеленский назначил Труша главой Тернопольской ОГА

До того, как президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Труша на должность главы Тернопольской областной государственной администрации, он был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

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Зеленский вручил Трушу служебное удостоверение
Зеленский вручил Трушу служебное удостоверение
Фото: president.gov.ua

19 марта президент Украины назначил Владимира Труша председателем Тернопольской областной государственной администрации. Соответствующий указ №97/2020 опубликован на сайте главы государства.

Пресс-служба президента проинформировала, что сегодня президент провел с Трушем встречу и вручил служебное удостоверение.

Труш родился в 1980 году в селе Лучинцы Рогатинского района Ивано-Франковской области. Имеет высшее образование. В 2002 году окончил Национальный университет "Львовская политехника" по специальностям "Финансы" (магистр экономики и предпринимательства) и "Филология" (бакалавр филологии). В 2019 году окончил Дубенский филиал Открытого международного университета развития человека "Украина" (бакалавр права). С 2002-го по 2008 год работал в структуре налоговой милиции Ивано-Франковской области. В 2016–2019 годах занимался предпринимательской деятельностью. С ноября 2019-го был председателем Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области.

18 марта Зеленский уволил с должности главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля, который 22 февраля написал заявление об отставке "в связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

В этот же день Кабинет Министров Украины согласовал назначение Труша председателем Тернопольской ОГА.

Теги: Владимир Зеленский, Тернопольская ОГА, Владимир Труш
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