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Кабмин согласовал назначение Труша главой Тернопольской ОГА

Назначить Владимира Труша главой Тернопольской облгосадминистрации Кабинету Министров Украины предложил президент Владимир Зеленский. Члены правительства согласились.

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Труш руководит Рогатинской РГА
Труш руководит Рогатинской РГА
Фото: rohatyn.if.gov.ua

18 марта Кабинет Министров Украины согласовал назначение председателем Тернопольской областной государственной администрации (ОГА) Владимира Труша. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Предложение назначить Труша на эту должность внес президент Владимир Зеленский.

Глава государства также уведомил правительство о намерении уволить Труша с должности главы Рогатинской районной государственной администрации Ивано-Франковской области "в связи с переходом на другую работу".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал Труша "достойным кандидатом", отметив, что общался с ним.

18 марта Зеленский уволил с должности главы Тернопольской ОГА Игоря Сопеля, который 22 февраля написал заявление об отставке "в связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

Теги: Кабинет Министров, Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, Денис Шмыгаль, Тернопольская ОГА
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