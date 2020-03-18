Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

В феврале глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку в связи со скандалом вокруг граждан, эвакуированных из Китая в связи с коронавирусом. 18 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Сопеля.

Заявление Сопеля Зеленский (на фото) удовлетворил почти через месяц Фото: ЕРА

18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Документ опубликован на сайте главы государства.

Сопеля уволили "согласно поданному им заявлению".

21 февраля в обращении к нации Зеленский подверг критике тех, кто подстрекал к акциям против приема эвакуированных из Китая, где возникла вспышка коронавируса. Президент Украины, в частности, упомянул Тернопольскую область.

22 февраля Сопель написал заявление об отставке. В пресс-службе Зеленского отмечали, что прошение было подано "в связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".