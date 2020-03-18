Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Зеленский уволил Сопеля с должности главы Тернопольской ОГА

В феврале глава Тернопольской ОГА Игорь Сопель подал в отставку в связи со скандалом вокруг граждан, эвакуированных из Китая в связи с коронавирусом. 18 марта президент Украины Владимир Зеленский уволил Сопеля.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Заявление Сопеля Зеленский (на фото) удовлетворил почти через месяц
Заявление Сопеля Зеленский (на фото) удовлетворил почти через месяц
Фото: ЕРА

18 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Игоря Сопеля с должности председателя Тернопольской областной государственной администрации. Документ опубликован на сайте главы государства.

Сопеля уволили "согласно поданному им заявлению".

21 февраля в обращении к нации Зеленский подверг критике тех, кто подстрекал к акциям против приема эвакуированных из Китая, где возникла вспышка коронавируса. Президент Украины, в частности, упомянул Тернопольскую область.

22 февраля Сопель написал заявление об отставке. В пресс-службе Зеленского отмечали, что прошение было подано "в связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности".

Теги: эвакуация, Тернопольская область, указ, Владимир Зеленский, облгосадминистрация, увольнение, Игорь Сопель, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Бандуристка Kruть показала своего бойфренда
Бандуристка Kruть показала своего бойфренда
Тодоренко с сыном поплавали под водой
Тодоренко с сыном поплавали под водой
Успенская показала, как ее дочь раскаивалась после обвинений в адрес матери
Успенская показала, как ее дочь раскаивалась после обвинений в адрес матери
Сумская и Борисюк устроили карантинный квартирник
Сумская и Борисюк устроили карантинный квартирник
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS