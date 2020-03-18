Бутусов: Голосование по земле переносится на неопределенный срок – Зеленский дал отбой из-за срыва переговоров с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский дал отбой по голосованию о рынке земли, потому что Международный валютный фонд не подтвердил, что в обмен предоставит деньги, сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

Верховная Рада отказалась ставить в повестку дня законопроект о рынке земли. Переговоры президента Украины Владимира Зеленского с Международным валютным фондом о предоставлении экстренной помощи оказались безуспешными. Об этом на своей странице в Facebook 17 марта сообщил главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Парламент не будет сегодня голосовать за законопроект о введении рынка земли, голосование переносится на неопределенный срок – президент Зеленский дал отбой из-за срыва переговоров с МВФ", – написал Бутусов.

По его данным, 16 марта на заседании фракции "Слуга народа" президент убеждал депутатов проголосовать за закон 17 марта, поскольку якобы достиг договоренности с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой о предоставлении Украине экстренной безвозвратной помощи в размере $5 млрд.

"Переговоры с Георгиевой Зеленский ведет лично – и даже предлагал главе комитета по экономике Дмитрию Наталухе позвонить в МВФ с его номера, в доказательство серьезности намерений МВФ. Наталуха указывал на риски законопроекта и политические последствия. Но за счет такого аргумента в $5 млрд президенту удалось убедить фракцию пойти на колоссальный удар по рейтингу и добиться поддержки законопроекта. Однако на самом деле, Георгиева не дала никаких гарантий. Всю ночь заседал в Верховной Раде штаб по подготовке изменений в законопроект", – сообщил журналист.

Он подчеркнул, что 17 марта Зеленский дал отбой по голосованию, потому что МВФ не подтвердил, что в обмен на землю предоставит деньги.

"А без такой гарантии "Слуги народа" не готовы создавать революционную ситуацию в аграрной отрасли, принимая недоработанный законопроект. Главным вопросом для МВФ является на данном этапе политическая стабильность и принятие закона о запрете возврата средств национализированных банков (так называемый "антиКоломойский закон"). Но принятие этого закона президент Зеленский очевидно, обеспечить пока не может. Хотя в парламенте подготовлены три редакции этого законопроекта. Рынок земли остается единственным быстродействующим средством активизации инвесторов и влияния на экономическую ситуацию в стране, которая стремительно ухудшается в результате приостановки экономики", – добавил Бутусов.

В первом чтении Рада приняла законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения" 13 ноября 2019 года. Ко второму чтению к законопроекту подали 4018 поправок. По данным "Украинской правды", депутатам осталось рассмотреть 720 поправок. Проект закона предусматривает, что рынок земли заработает с 1 октября 2020 года. Зеленский говорил, что принятие законопроекта является одним из условий продолжения сотрудничества Международным валютным фондом и выделения кредита на общую сумму около $5,5 млрд.