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ПОЛИТИКА

Глава Тернопольской ОГА подал в отставку в связи со скандалом вокруг приема эвакуированных из Китая

Президент Украины Владимир Зеленский принял отставку тернопольского губернатора Игоря Сопеля. 18 февраля в регионе прошли протесты в связи с планами разместить в одном из санаториев украинцев и иностранных граждан, которых эвакуировали из китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка инфекционного заболевания. Зеленский подверг критике организаторов "псевдоакции".

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Сопель утверждал, что не согласовывал прием эвакуированных из Уханя в Тернопольской области
Сопель утверждал, что не согласовывал прием эвакуированных из Уханя в Тернопольской области
Фото: Ігор Сопель / Facebook

Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель написал заявление об уходе с должности по собственному желанию, президент Украины Владимир Зеленский отставку принял. Об этом 22 февраля сообщил сайт главы государства.

"В связи с ситуацией, возникшей в Тернопольской области из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности, президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", – говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

21 февраля в обращении к нации президент подверг критике тех, кто подстрекал к акциям против приема эвакуированных, в частности он упомянул Тернопольскую область.

"Наилучшие условия были подготовлены в четырех местах. Одно из них – в Тернопольской области. Вы знаете, что там было... К сожалению, назвать это человеческими поступками я не могу и не хочу подбирать другие слова. К сожалению, так бывает. Это не только из-за людей. Я думаю, что простые люди к этому не имеют отношения. В некоторых городах была политическая поддержка этой псевдоакции", – сказал глава государства.

18 февраля в Теребовлянском районе Тернопольской области на дороге, ведущей к санаторию "Медоборы", появились блокпосты. Местные жители протестовали против возможного прибытия в их район людей из китайского города Ухань, которых эвакуировали украинским спецбортом.

Руководитель санатория Василий Мартынюк подтвердил, что был готов помочь правительству с размещением эвакуированных. На внеочередной сессии облсовета его подвергли критике. Зампредседателя совета Любомир Крупа предположил, что Мартынюк имел коммерческий интерес к приему людей из Уханя и мог "подставить всю область". Сопель утверждал, что не давал согласия на приезд эвакуированных украинцев в регион.

1 ноября 2019 года Зеленский представил Сопеля в качестве нового главы ОГАРанее он был руководителем хоростковского структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2019 году Сопель баллотировался в парламент от партии "Слуга народа" по округу №166 в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Ранее был членом Партии регионов.

20 февраля граждан, эвакуированных из Уханя, заселили в номера медицинского центра Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Среди них 45 граждан Украины и 27 иностранцев, в том числе дети от двух лет.

Жители Новых Санжар протестовали против поселения эвакуированных в поселке. Между правоохранителями и местными жителями были столкновения. Протестующие начали забрасывать автобусы с эвакуированными и полицейских камнями, разбили окна в нескольких автобусах. Один человек пытался автомобилем наехать на правоохранителей, заявили в полиции. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. 24 человека были задержаны, было открыто пять уголовных производств. 21 февраля полиция отпустила 23 из 24 человек, один из участников протестов остается под стражей.

В конце декабря 2019 года в Ухане впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov). 30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

К началу суток 22 февраля в Китае от болезни COVID-19, вызываемой коронавирусом, скончалось 2345 человек, инфицировано 76 288.

По данным ВОЗ, по состоянию на 21 февраля в 26 странах, помимо Китая, зафиксировано 1200 случаев заражения коронавирусом, в восьми случаях болезнь закончилась летальным исходом.

На территории Украины случаев заражения не зарегистрировано.

Теги: эвакуация, Тернопольская область, санаторий, отставка, Владимир Зеленский, Игорь Сопель, коронавирус SARS-CoV-2, Тернопольская ОГА
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