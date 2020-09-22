21 сентября президент Украины Владимир Зеленский назначил посла Украины в Швеции. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.
"Назначить Плахотнюка Андрея Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Королевстве Швеция", – говорится в документе.
"Европейская правда" отмечает, что этот дипломат отвечал за минские переговоры со стороны Министерства иностранных дел Украины.
Сейчас он возглавляет шестой территориальный департамент МИД.
Плахотнюк также работал за рубежом в посольстве Украины в Китае.
В 2019–2020 годах временным поверенным в делах Украины в Швеции была Елена Полунина.