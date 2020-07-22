Зеленский обсудил с резервистами законодательные инициативы, касающиеся военного резерва

Один из законопроектов, который обсудил с военными президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает льготное налогообложение физических лиц – предпринимателей в случае их призыва на военную службу в качестве резервистов. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

В Украине могут создать военный учет резервистов с помощью автоматизированной системы "Оберіг" – об этом шла речь на встрече с президентом Украины Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил поданные им законодательные инициативы, касающиеся резервистов, во время встречи с представителями совета резервистов Вооруженных сил Украины. Об этом 22 июля сообщила пресс-служба Офиса президента.

Речь идет о проектах законов "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования отдельных вопросов исполнения воинской обязанности и ведения воинского учета" и "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно отдельных вопросов совершенствования обеспечения организации выполнения воинского долга в особый период", сказано в сообщении.

"Первый документ, разработанный Министерством обороны Украины, предусматривает переформирование военных комиссариатов в территориальные центры комплектования и социальной поддержки в соответствии с европейскими подходами. Также законопроект предлагает ввести новый вид военной службы – военная служба по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которая предусматривает возможность призыва резервистов без объявления мобилизации на срок до шести месяцев", – отметили в офисе президента.

Проект закона предлагает распространить на резервистов социальные гарантии, которые действуют для мобилизованных лиц; усовершенствовать вопросы формирования военного резерва, а также создать военный учет резервистов с помощью автоматизированной системы "Оберіг" (Единый государственный реестр военнообязанных и резервистов).

По информации пресс-службы, второй законопроект также был разработан Минобороны, предусматривает льготное налогообложение физических лиц – предпринимателей в случае их призыва на военную службу по призыву лиц из числа резервистов. На все время такой службы они освобождаются от начисления, уплаты и подачи налоговой отчетности по налогу на доходы физических лиц.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак отметил, что основной целью законодательных изменений является создание условий, когда боевой и профессиональный опыт резервистов можно будет максимально использовать.