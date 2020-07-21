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ДЕНЬГИ

Зеленский подписал закон о выделении 2 млрд грн на преодоление последствий паводков на западе Украины

Закон, предусматривающий увеличение размера резервного фонда на 2 млрд грн, Верховная Рада приняла на внеочередной сессии 3 июля. Президент Владимир Зеленский подписал закон 21 июля.

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Зеленский подписал закон, принятый на внеочередном заседании Рады
Зеленский подписал закон, принятый на внеочередном заседании Рады
Фото: ЕРА

21 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в государственный бюджет, предусматривающий выделение 2 млрд грн на преодоление последствий наводнений в западных регионах страны. Об этом проинформировал сайт главы государства.

"Документ урегулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций", – отметили в Офисе президента Украины.

Закон №746-ІХ был принят Верховной Радой 3 июля на внеочередном заседании.

Заместитель министра финансов Денис Улютин сообщал, что законопроектом предусмотрено увеличение размера резервного фонда на 2 млрд грн. Деньги планируют получить от налога на добавленную стоимость от изготовленных в Украине товаров.

Из-за интенсивных осадков, которые выпали на западе Украины в конце июня, произошло подтопление автодорог и домохозяйств в пяти областях: Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской. Самая сложная ситуация была в Ивано-Франковской области, где погибло три человека.

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях был подтоплен 14 471 дом. Данные из Закарпатской области, где также бушевала непогода, но ситуация стабилизировалась, ГСЧС в ежедневных сводках не учитывает.

Зеленский обещал, что государство поможет пострадавшим – восстановит разрушенное или найдет новое жилье, а также выплатит финансовую помощь.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что нынешнее наводнение в западных областях превосходит по масштабам паводок 2008 года. Он сообщил, что правительство уже выделило более 754 млн грн на восстановление инфраструктуры, на компенсацию пострадавшим и "проведение комплекса превентивных мер", но для преодоления последствий стихии нужно еще около 2 млрд грн.

В связи со стихийным бедствием МИД Украины обратился за помощью к государствам-партнерам и международным организациям.

Теги: наводнение, бюджет, Владимир Зеленский, закон
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