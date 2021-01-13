Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе

Украинцы могут продолжать работать на государственной службе после 65 лет. Соответствующий закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский подписал закон, который позволяет работать на госслужбе до 70 лет Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает возрастные ограничения для работы на государственной службе. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Согласно документу, государственный служащий по решению субъекта назначения может быть оставлен на госслужбе после достижения 65-летнего возраста по собственному согласию. Решение о продлении срока пребывания на госслужбе принимает субъект назначения ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста", – уточнили в пресс-службе.

Срок пребывания на службе в органах местного самоуправления может быть продлен не более чем на пять лет по решению местного совета. Решение о продлении принимает глава соответствующего совета ежегодно, но не более чем до достижения государственным служащим 70-летнего возраста, подчеркнули в Офисе президента.

Полномочия субъекта назначения касательно руководителя Аппарата ВР осуществляет председатель Верховной Рады.

"Согласно закону, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров с целью предотвращения распространения COVID-19, приостановлено действие положений закона Украины "О государственной службе" и закона Украины "О центральных органах исполнительной власти" в части проведения конкурсов на должности государственной службы", – подчеркнули в ОП.

В новосозданных органах государственной власти, которые были образованы в течение действия карантина, отбор на должности госслужбы не производится. Назначение на должности государственной службы в таких органах осуществляется исключительно по результатам конкурса.

Верховная Рада 16 декабря поддержала законопроект №4096 о внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе.