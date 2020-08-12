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Зеленский подписал закон об оборонных закупках

Закон об оборонных закупках направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции и развитие добросовестной конкуренции, отметили в Офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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Зеленский подписал закон, который был принят Верховной Радой 17 июля
Зеленский подписал закон, который был принят Верховной Радой 17 июля
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №808-ІХ "Об оборонных закупках", об этом сообщила пресс-служба Офиса президента 12 июля.

Документ определяет общие правовые основы планирования, порядок формирования объемов и особенности осуществления закупок товаров, работ и услуг оборонного назначения, а также других товаров, работ и услуг для гарантированного обеспечения потребностей безопасности и обороны, сказано в сообщении.

Закон определяет порядок осуществления государственного и гражданского контроля в сфере оборонных закупок.

"Документ направлен на создание конкурентной среды, предотвращение коррупции в сфере оборонных закупок, развитие добросовестной конкуренции, а также обеспечение эффективного и прозрачного планирования, реализации и контроля за осуществлением оборонных закупок", – отметили в Офисе президента.

Закон предусматривает гармонизацию законодательства Украины в сфере оборонных закупок с положениями Директивы 2009/81/ЕС в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной с одной стороны и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами – с другой.

Закон "Об оборонных закупках" был принят Верховной Радой 17 июля. Заместитель гендиректора государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что принятие документа – "поворотная точка для всей оборонно-промышленной области". По его словам, новый закон "в корне меняет подходы к ценообразованию, контролю качества и взаимоотношениям заказчиков и производителей вооружений и военной техники".

Теги: Верховная Рада, Украина, Укроборонпром, вооружение, госзакупки, Владимир Зеленский, закон
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