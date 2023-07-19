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Зеленский подписал закон, позволяющий давать офицерские звания украинцам без военного образования

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Первичное офицерское звание смогут получить бойцы, которые провели на войне полгода
Первичное офицерское звание смогут получить бойцы, которые провели на войне полгода
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

18 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой законопроект №8339, который позволяет предоставлять офицерские звания военнослужащим без военного высшего образования. Это следует из информации в карточке документа.

Закон был принят еще 20 марта, на подпись президенту передан 27 марта.

Для получения офицерского звания военный должен иметь боевой опыт. Как говорится в пояснительной записке законопроекта, Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. 

Но согласно действующему законодательству, чтобы получить офицерское звание, военный должен иметь высшее образование в военных учреждениях или военных учебных подразделениях вузов. 

"В условиях военного положения действующее регулирование приводит к парадоксальной ситуации. Человек, имеющий весомый боевой опыт, но не имеющий высшего образования, не может претендовать на офицерскую должность. В то же время лицо, которое прошло исключительно теоретическую подготовку, получает руководящую должность", – сказано в записке.

Теперь бойцы без военного высшего образования, но с боевым опытом не менее шести месяцев в зоне боевых действий смогут получать первичное офицерское звание. Также, как сказано в пояснительной записке, эти военные смогут пройти курс военной подготовки по своему профилю до или после назначения на должность, но не позднее, чем через полгода со дня прекращения военного положения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: военные, Владимир Зеленский, закон, военнослужащий, президент
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