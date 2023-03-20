Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но с боевым опытом

Но для получения офицерского звания военный должен иметь боевой опыт. Как говорится в пояснительной записке законопроекта, Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт.

Но согласно действующему законодательству, чтобы получить офицерское звание, военный должен иметь высшее образование в военных учреждениях или военных учебных подразделениях вузов.

"В условиях военного состояния действующее регулирование приводит к парадоксальной ситуации. Лицо, имеющее весомый боевой опыт, но не имеющее высшего образования, не может претендовать на офицерскую должность. В то же время лицо, которое прошло исключительно теоретическую подготовку, получает руководящую должность", – сказано в записке.

Теперь бойцы без военного высшего образования, но с боевым опытом не менее шести месяцев в зоне боевых действий смогут получать первичное офицерское звание. Также, как сказано в пояснительной записке, эти военные смогут пройти курс военной подготовки по своему профилю до или после назначения на должность, но не позднее, чем через полгода месяцев со дня прекращения военного положения.