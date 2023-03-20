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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Рада разрешила давать офицерские звания военным без образования, но с боевым опытом

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Военные с боевым опытом не менее шести месяцев смогут получать офицерские звания
Военные с боевым опытом не менее шести месяцев смогут получать офицерские звания
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины приняла законопроект №8339, который позволяет предоставлять офицерские звания военным, которые не имеют военного высшего образования. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Верховной Рады в Telegram.

Но для получения офицерского звания военный должен иметь боевой опыт. Как говорится в пояснительной записке законопроекта, Украина нуждается в качественных кадрах офицерского состава, которыми могли бы стать лица сержантского и старшинского состава, проходящие военную службу и имеющие боевой опыт. 

Но согласно действующему законодательству, чтобы получить офицерское звание, военный должен иметь высшее образование в военных учреждениях или военных учебных подразделениях вузов. 

"В условиях военного состояния действующее регулирование приводит к парадоксальной ситуации. Лицо, имеющее весомый боевой опыт, но не имеющее высшего образования, не может претендовать на офицерскую должность. В то же время лицо, которое прошло исключительно теоретическую подготовку, получает руководящую должность", – сказано в записке.

Теперь бойцы без военного высшего образования, но с боевым опытом не менее шести месяцев в зоне боевых действий смогут получать первичное офицерское звание. Также, как сказано в пояснительной записке, эти военные смогут пройти курс военной подготовки по своему профилю до или после назначения на должность, но не позднее, чем через полгода месяцев со дня прекращения военного положения.

Теги: Верховная Рада, Украина, военные, законодательство, законопроект
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