Зеленский подписал закон об увеличении выплат раненым военным и изменении перечня лиц, подлежащих мобилизации

Закон уже вернули в парламент с подписью президента, он сейчас находится на рассылке.

Рада приняла этот закон на заседании 28 июня, в День Конституции Украины. Его поддержали во втором чтении 311 парламентариев.

Закон не меняет размер "боевых" доплат, но в разы увеличивает размер доплат военнослужащим, которые в связи с ранением (травмой, контузией или увечьем) признаны ограниченно пригодными к военной службе и зачислены в распоряжение командиров, – до 20,1 тыс. грн (сейчас размер этой выплаты – около 800 грн).

Также акт предусматривает увеличение отпуска для срочников с 10 до 30 дней в год и сокращение перечня оснований для отсрочки от мобилизации для военнообязанных, детально об изменениях и выплатах военным – в материале "ГОРДОН".