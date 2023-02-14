Зеленский поздравил нового президента Кипра с победой на выборах. Это первый разговор двух политиков

Об этом Зеленский сообщил в Facebook 13 февраля.
"Провел первый разговор с избранным президентом Республики Кипр Никосом Христодулидесом... Поблагодарил за неизменную поддержку Кипром Украины, за гуманитарную помощь в рамках ООН. Ценим поддержку Украины на нашем пути в ЕС. Будем и дальше усиливать наше взаимодействие", – написал глава Украинского государства.
Зеленский рассказал в вечернем видеообращении, что в беседе с Христодулидесом обсудил отношения между Украиной и Кипром.
"Договорились работать вместе ради общей безопасности – наших стран и всей Европы", – отметил он, видеозапись речи Зеленского опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
Экс-глава МИД Кипра Христодулидес победил на выборах президента страны (прошли в феврале) по итогам двух туров.
Ранее, 12 января, Зеленский провел разговор с тогдашним президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Он подтвердил, что Кипр "твердо поддерживает украинский народ".