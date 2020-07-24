Зеленский предлагает отменить залог для арестованных за наркопреступления

В законопроекте президента Украины Владимира Зеленского отмечается, что изоляция лиц, подозреваемых в тяжких преступлениях в сфере оборота наркотиков, необходима для надежного существования нации.

Арест без права залога предлагается ввести для подозреваемых по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает запретить назначать залог в качестве меры пресечения при совершении преступлений, связанных со сбытом и оборотом наркотиков. Соответствующий законопроект №3915 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Закон предлагает избирать меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога лицам, которые обоснованно подозреваются или обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса.

В этой статье предусмотрена ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в составе организованной группы, в особо больших размерах или с привлечением несовершеннолетних.

"В интересах стабильного надежного существования и жизнедеятельности нации, сохранения ее физического и нравственного здоровья, крайне важна изоляция лиц, совершающих особо тяжкие преступления в сфере оборота наркотических средств", – говорится в пояснительной записке к законопроекту.