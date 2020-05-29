Зеленский предложил Раде повысить штрафы за нарушение правил воинского учета

В законопроекте, который подал в Раду президент Украины Владимир Зеленский, штрафы за нарушение правил воинского учета предлагается поднять более чем в пять раз.

28 мая в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3553, предлагающий повысить штрафы за нарушение военнослужащими, призывниками и резервистами правил воинского учета.

Инициатором документа является президент Украины Владимир Зеленский, законопроект обозначен как неотложный.

29 мая он предоставлен для ознакомления народным депутатам.

В проекте закона, в частности, предлагается за нарушение правил воинского учета установить штраф на уровне от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (510–850 грн), а в случае повторного нарушения на протяжении года или нарушения в особый период – от 50 до 100 (850–1700 грн).

Эти изменения предлагается внести в Кодекс Украины об административных нарушениях.

В действующей редакции Кодекса предусмотрены штрафы на уровне пяти – семи необлагаемых минимумов (85–119 грн) за первое нарушение и 10–15 (170–255 грн) за повторное.

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации", особый период начался 18 марта 2014 года и продолжается до настоящего времени. Он характеризуется особенностями функционирования экономики, органов государственной и других органов власти, Вооруженных сил Украины и других военных формирований, сил гражданской защиты предприятий, учреждений и организаций.