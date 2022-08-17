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ПОЛИТИКА

Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран

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Зеленский встретился с послами на территории "Софии Киевской"
Зеленский встретился с послами на территории "Софии Киевской"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 17 августа принял верительные грамоты от послов Кыргызстана, Румынии, Бельгии и Испании – Идриса Кадыркулова, Александру Виктора Микулы, Петера Ван де Вельде и Рикардо Лопеса-Аранды Хагу, которые начинают работать в Украине.

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства. 

Церемония прошла на территории национального заповедника "София Киевская". Эту традицию Зеленский основал в июне, когда принимал верительные грамоты у послов США, Молдовы и Индии. 

Общаясь с Кадыркуловым, Зеленский выразил ожидание, что Кыргызстан займет более решительную позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, также он говорил о необходимости взаимовыгодного сотрудничества двух стран и возобновления политического диалога на высоком уровне. 

Послу Румынии Зеленский выразил благодарность за поддержку, которую его страна оказывает Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Румыния полностью поддержала нас конкретными действиями, а не на словах, поддержала Украину, особенно наших вынужденно перемещенных уехавших лиц. Я благодарен за это румынским семьям, которые приютили наших людей, прежде всего матерей с детьми. Мы этого не забудем", – подчеркнул президент Украины. 

Он также выразил благодарность за поддержку суверенитета Украины послу Бельгии. Зеленский ожидает, что эта страна присоединится к послевоенному восстановлению Украины. 

"Приветствуя посла Королевства Испания, глава государства поблагодарил правительство этой страны за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский высоко оценил поддержку Испанией второго саммита Крымской платформы, отметив важность участия в нем премьер-министра Педро Санчеса", – добавили в Офисе президента. 

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/videos/616546936579533/

Контекст:

Зимой 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения РФ, многие посольства были эвакуированы из Киева, но вскоре начали возвращаться. В обращении, опубликованном в Facebook 2 июня, Зеленский сообщал, что в Киеве уже возобновили работу 50 посольств.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Румыния, Испания, Кыргызстан, Бельгия, Владимир Зеленский, София Киевская, послы, сотрудничество
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