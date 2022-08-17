Зеленский принял верительные грамоты от послов четырех стран

Об этом проинформировала пресс-служба главы государства.

Церемония прошла на территории национального заповедника "София Киевская". Эту традицию Зеленский основал в июне, когда принимал верительные грамоты у послов США, Молдовы и Индии.

Общаясь с Кадыркуловым, Зеленский выразил ожидание, что Кыргызстан займет более решительную позицию относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, также он говорил о необходимости взаимовыгодного сотрудничества двух стран и возобновления политического диалога на высоком уровне.

Послу Румынии Зеленский выразил благодарность за поддержку, которую его страна оказывает Украине после начала полномасштабного вторжения РФ.

"Румыния полностью поддержала нас конкретными действиями, а не на словах, поддержала Украину, особенно наших вынужденно перемещенных уехавших лиц. Я благодарен за это румынским семьям, которые приютили наших людей, прежде всего матерей с детьми. Мы этого не забудем", – подчеркнул президент Украины.

Он также выразил благодарность за поддержку суверенитета Украины послу Бельгии. Зеленский ожидает, что эта страна присоединится к послевоенному восстановлению Украины.

"Приветствуя посла Королевства Испания, глава государства поблагодарил правительство этой страны за оказание гуманитарной и оборонной помощи, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Владимир Зеленский высоко оценил поддержку Испанией второго саммита Крымской платформы, отметив важность участия в нем премьер-министра Педро Санчеса", – добавили в Офисе президента.