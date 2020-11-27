Зеленский присвоил звание "Герой Украины" умершему от COVID-19 гендиректору КБ "Южное"

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил умершему гендиректору КБ "Южное" Александру Дегтяреву звание "Герой Украины" за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли.

Дегтяреву было 69 лет Фото: yuzhnoye.com

27 ноября президент Украины Владимир Зеленский присвоил генеральному директору государственного предприятия из Днепра "Конструкторское бюро "Южное" Александру Дегтяреву звание "Герой Украины". Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

Дегтярев умер 24 ноября, он был инфицирован коронавирусом.

Звание "Герой Украины" гендиректору КБ "Южное" присвоили посмертно "за выдающийся личный вклад в развитие ракетно-космической отрасли Украины, укрепление научно-технического потенциала государства, разработку новейших образцов ракетно-космической техники".

Его также удостоили орденом Государства.

Дегтяреву было 69 лет, гендиректором КБ "Южное" он стал в 2018 году.