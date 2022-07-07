Зеленский провел переговоры с президентом Парагвая. Это первая такая беседа в истории двух стран

По словам главы Украинского государства, эти переговоры – первые на уровне президентов в истории отношений Украины и Парагвая. Он назвал беседу плодотворной и конструктивной, а Абдо – другом Украины.

Посилюємо взаємодію з регіоном Латинської Америки. Провів першу в історії * - * відносин розмову з Президентом Парагваю @MaritoAbdo. Плідні та конструктивні переговори з іще одним другом України. Цінуємо підтримку * на міжнародних майданчиках! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 6, 2022

"Мы ценим поддержку от этой страны, будем и дальше усиливать связи в Латинской Америке", – сказал Зеленский в вечернем обращении, его цитирует сайт Офиса президента.

Еще один разговор Зеленский провел с президентом Мозамбика Филипе Ньюси.

"Поздравил с избранием Мозамбика в Совбез ООН. Поблагодарил за солидарность с народом Украины. Проинформировал о ситуации на фронте и противодействии агрессии РФ", – написал он в Twitter по итогам беседы.

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что говорил с Ньюси также о продовольственном кризисе, спровоцированном РФ.

"Считаю, что Африка должна получить большее представительство на международных площадках и при решении глобальных вопросов. Именно африканским странам сейчас больше всего угрожает продовольственный кризис, который спровоцировала Россия, и мы должны сделать все, чтобы заставить государство-террориста разблокировать украинский аграрный экспорт", – добавил он.

По словам Зеленского, целью бесед было в том числе расширение внешнеполитических направлений Украины.