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Зеленский провел переговоры с президентом Парагвая. Это первая такая беседа в истории двух стран

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Зеленский сказал, что занимается расширением внешнеполитических направлений Украины
Зеленский сказал, что занимается расширением внешнеполитических направлений Украины
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июля провел переговоры с президентом Парагвая Марио Абдо. Об этом он сообщил в Twitter.

По словам главы Украинского государства, эти переговоры – первые на уровне президентов в истории отношений Украины и Парагвая. Он назвал беседу плодотворной и конструктивной, а Абдо – другом Украины.

"Мы ценим поддержку от этой страны, будем и дальше усиливать связи в Латинской Америке", – сказал Зеленский в вечернем обращении, его цитирует сайт Офиса президента. 

Еще один разговор Зеленский провел с президентом Мозамбика Филипе Ньюси. 

"Поздравил с избранием Мозамбика в Совбез ООН. Поблагодарил за солидарность с народом Украины. Проинформировал о ситуации на фронте и противодействии агрессии РФ", – написал он в Twitter по итогам беседы.

В вечернем обращении Зеленский рассказал, что говорил с Ньюси также о продовольственном кризисе, спровоцированном РФ. 

"Считаю, что Африка должна получить большее представительство на международных площадках и при решении глобальных вопросов. Именно африканским странам сейчас больше всего угрожает продовольственный кризис, который спровоцировала Россия, и мы должны сделать все, чтобы заставить государство-террориста разблокировать украинский аграрный экспорт", – добавил он. 

По словам Зеленского, целью бесед было в том числе расширение внешнеполитических направлений Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: переговоры, кризис, Парагвай, Владимир Зеленский, Мозамбик, Филипе Ньюси
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