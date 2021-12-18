Аргентина, Бразилия и еще восемь сборных из Южной Америки с 2024 года будут играть в Лиге наций – вице-президент УЕФА

По его словам, сезон 2022/2023 – это "последняя Лига наций в нынешнем формате".

С 2024 года к соревнованиям присоединятся 10 команд из Южной Америки.

Ожидается, что Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Уругвай и Чили войдут в Лигу А, а Боливия, Эквадор, Парагвай и Венесуэла – в Лигу B. При этом матчи будут проходить в Европе.

Бонек отметил, что в УЕФА "все еще работают над форматом" турнира.