Зеленский провел разговор с новым премьером Швеции и рассказал ему об отпоре агрессии РФ

Зеленский отметил, что стал первым иностранным лидером, который поговорил с новым главой шведского правительства.
"Пожелал премьеру Швеции успехов! Рассказал об отпоре агрессии РФ. Ценим всестороннюю поддержку Украины со стороны Швеции, в том числе на треке безопасности. Убежден, что она будет и дальше усиливаться", – заявил он.
Першим з іноземних лідерів провів розмову з новим Прем'єр-міністром * Ульфом Крістерссоном. Побажав @SwedishPM успіхів! Розповів про відсіч агресії РФ. Цінуємо всебічну підтримку * з боку * , зокрема на безпековому треку. Переконаний, що вона й надалі посилюватиметься.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022
Кристерссон в Twitter назвал телефонный разговор с Зеленским "важным".
"Швеция неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – добавил политик.
Important call with @ZelenskyyUa today. Sweden’s unwavering support for Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity continues.— SwedishPM (@SwedishPM) October 19, 2022
В Швеции 11 сентября состоялись парламентские выборы. Блок правых партий с незначительным перевесом опередил блок левых партий с Магдаленой Андерссон во главе. После поражения на выборах Андерссон, которая возглавляла правительство с ноября 2021 года и была первой женщиной на этом посту, ушла в отставку.
17 октября парламент Швеции избрал нового премьер-министра Кристерссона.