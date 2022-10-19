Зеленский провел разговор с новым премьером Швеции и рассказал ему об отпоре агрессии РФ

Зеленский отметил, что стал первым иностранным лидером, который поговорил с новым главой шведского правительства.

"Пожелал премьеру Швеции успехов! Рассказал об отпоре агрессии РФ. Ценим всестороннюю поддержку Украины со стороны Швеции, в том числе на треке безопасности. Убежден, что она будет и дальше усиливаться", – заявил он.

Першим з іноземних лідерів провів розмову з новим Прем'єр-міністром * Ульфом Крістерссоном. Побажав @SwedishPM успіхів! Розповів про відсіч агресії РФ. Цінуємо всебічну підтримку * з боку * , зокрема на безпековому треку. Переконаний, що вона й надалі посилюватиметься. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 19, 2022

Кристерссон в Twitter назвал телефонный разговор с Зеленским "важным".

"Швеция неизменно поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", – добавил политик.

Important call with @ZelenskyyUa today. Sweden’s unwavering support for Ukraine’s independence, sovereignty and territorial integrity continues. — SwedishPM (@SwedishPM) October 19, 2022