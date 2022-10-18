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В Швеции выбрали нового премьера. Впервые в истории страны его поддержали ультраправые

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За кандидатуру 58-летнего Кристерссона проголосовали 176 депутатов
За кандидатуру 58-летнего Кристерссона проголосовали 176 депутатов
Фото: EPA

Парламент Швеции с небольшим перевесом избрал нового премьер-министра Ульфа Кристерссона, правительство которого будет поддерживать крайне правая партия. Об этом сообщают BBC и "Немецкая волна".

За кандидатуру 58-летнего Кристерссона проголосовали 176 депутатов, против выступили 173 парламентария. Глава правительства меньшинства избран с помощью правопопулистской партии "Шведские демократы".

Ранее Кристерссон заявлял о намерении создать новое коалиционное правительство Швеции в составе трех партий из консервативного лагеря – умеренных, христианских демократов и либералов. Впервые в истории королевства оно будет пользоваться поддержкой ультраправых "Шведских демократов" и будет сотрудничать с ними в парламенте.

Как отмечают журналисты, частью политического соглашения со "Шведскими демократами" является ведение более жесткой иммиграционной политики и расширение полномочий полиции.

Трехпартийное коалиционное правительство Кристерссона также пообещало снизить налоги и ограничить льготы.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: выборы, Швеция, правительство
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