В Швеции впервые премьер-министром стала женщина

Против кандидатуры Андерссон проголосовало больше депутатов, чем за, но шведское законодательство позволило ей стать премьером Фото: EPA

За ее кандидатуру высказались 117 депутатов, против – 174, 57 членов парламента воздержались, один депутат отсутствовал на заседании. Однако для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо не меньше половины голосов за или воздержавшихся, поэтому она стала 34-м премьер-министром Швеции и первой женщиной-премьером в истории страны.

"Я знаю, что это значит для девочек в нашей стране... То, чего никогда не существовало, когда я росла, теперь будет само собой разумеющимся для моей дочери", – сказала политик.

В этот же день Андерссон потерпела первое крупное поражение на новом посту, сообщает SVT. Принимая государственный бюджет на следующий год, парламент поддержал не правительственную версию, а альтернативный вариант, предложенный Умеренной коалиционной партией, "Христианскими демократами" и "Шведскими демократами". Оппозиция среди прочего хочет снизить налог на бензин и дизельное топливо, ужесточить миграционную политику и поднять зарплаты полицейским.

"Премьер-министр Андерссон теперь должна будет управлять страной, основываясь на экономических взглядах оппозиции", – отмечает телеканал.

Андерссон 54 года. С 2014 года является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии она была избрана только в начале этого ноября.

Левен и Андерссон после ее избрания главой партии. Фото: EPA

Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, Андерссон выступила в качестве кандидата на этот пост.