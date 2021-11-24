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В Швеции впервые премьер-министром стала женщина

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Против кандидатуры Андерссон проголосовало больше депутатов, чем за, но шведское законодательство позволило ей стать премьером
Против кандидатуры Андерссон проголосовало больше депутатов, чем за, но шведское законодательство позволило ей стать премьером
Фото: EPA

Главой правительства Швеции стала лидер Социал-демократической партии Магдалена Андерссон, занимавшая до этого пост министра финансов. Ее кандидатура 24 ноября была поддержана парламентом страны, сообщили телеканал STV и издание The Local.

За ее кандидатуру высказались 117 депутатов, против – 174, 57 членов парламента воздержались, один депутат отсутствовал на заседании. Однако для утверждения кандидатуры Андерссон было необходимо не меньше половины голосов за или воздержавшихся, поэтому она стала 34-м премьер-министром Швеции и первой женщиной-премьером в истории страны.

"Я знаю, что это значит для девочек в нашей стране... То, чего никогда не существовало, когда я росла, теперь будет само собой разумеющимся для моей дочери", – сказала политик.

В этот же день Андерссон потерпела первое крупное поражение на новом посту, сообщает SVT. Принимая государственный бюджет на следующий год, парламент поддержал не правительственную версию, а альтернативный вариант, предложенный Умеренной коалиционной партией, "Христианскими демократами" и "Шведскими демократами". Оппозиция среди прочего хочет снизить налог на бензин и дизельное топливо, ужесточить миграционную политику и поднять зарплаты полицейским.

"Премьер-министр Андерссон теперь должна будет управлять страной, основываясь на экономических взглядах оппозиции", – отмечает телеканал.

Андерссон 54 года. С 2014 года является министром финансов Швеции, став первой женщиной на этом посту в правительстве. Главой Социал-демократической партии она была избрана только в начале этого ноября.

Левен и Андерссон после ее избрания главой партии. Фото: EPA
Левен и Андерссон после ее избрания главой партии. Фото: EPA

Сразу после того, как в августе премьер-министр Швеции Стефан Левен объявил о своей отставке, Андерссон выступила в качестве кандидата на этот пост.

Контекст:

63-летний Левен занимал пост премьер-министра с 2014 года. В отставку премьера отправили в июне 2021 года – он стал первым премьер-министром в истории Швеции, которому вынесен вотум недоверия. Однако другого кандидата, который бы смог получить достаточную поддержку парламента, не было, и уже в июле Левен снова возглавил правительство.

Через месяц, в августе, Левен объявил, что в ноябре уйдет с должностей лидера правящей партии и премьер-министра. 4 ноября Левен официально уволился с поста председателя Социал-демократической рабочей партии. После этого партию возглавила Андерссон.

Аналогичная ситуация произошла в 2018 году. На период досрочных выборов Левен возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии безуспешно пытались создать парламентское большинство. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.

Теги: выборы, Швеция, бюджет, депутаты, коалиция, Стефан Левен, парламент, женщины, премьер-министр, Магдалена Андерссон
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