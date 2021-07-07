Ушедший в отставку в конце июня премьер Швеции вновь возглавил правительство

За назначение Левена главой правительства проголосовало 176 парламентариев, против – 173.

5 июля спикер парламента Швеции Андреас Норлен попросил ушедшего за неделю до этого в отставку премьер-министра Левена вновь возглавить правительство. Левен заявил, что Швеции на данный момент досрочные выборы не нужны, потому что страна "во время пандемии по-прежнему нуждается в сильном правительстве", а сами шведы хотят "стабильности и безопасности".

Контекст:

63-летний Левен занимал пост премьер-министра с 2014 года. Помимо отставки, в которую премьера отправили в июне 2021 года, аналогичная ситуация произошла в 2018 году. На период досрочных выборов он возглавлял временное правительство. Четыре месяца партии безуспешно пытались создать парламентское большинство. После этого Левена переизбрали на второй срок до 2022 года.

Возможность вынесения вотума недоверия была прописана в новой конституции 1974 года. С тех пор Риксдаг (парламент) 11 раз голосовал по этому вопросу, и всегда отрицательно. Левен стал первым премьер-министром в истории Швеции, которому вынесен вотум недоверия.