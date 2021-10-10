Зеленский рассказал, что подыскивает варианты жилья для переезда по окончании каденции

Зеленский сравнил жизнь на госдаче с проживанием в отеле Фото: EPA

"Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее я привез мою мебель из имения, которое мы продали", – объяснил Зеленский.

Также глава государства рассказал, что уже нашел несколько вариантов жилья для переезда по окончании его каденции.

"Скажу честно, мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс: или купить уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и новый дом строить", – рассказал он.

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Видео: Світське життя / YouTube