Зеленский сменил главу Запорожской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский 18 декабря подписал указ №577/2020 о назначении на должность главы Запорожской областной государственной администрации Александра Старуха, который занимал эту должность во времена президентства Виктора Ющенко.
Перед этим – указом №576/2020 – глава государства уволил предшественника Старуха Виталия Боговина.
Боговин занимал должность главы ОГА с июня.
Старух стал третьим за год главой Запорожской ОГА. До него и Боговина регионом руководил Виталий Туринок.
Старух родился в 1973 году. В 1995-м окончил Запорожский государственный университет. Имеет научную степень кандидата исторических наук. Работал на различных должностях в научных и государственных учреждениях, награжден орденом "За заслуги" III степени, сказано на сайте президента.
Кабмин согласовал назначение Старуха 16 декабря. Выступая перед министрами, он отметил, что "не новый человек" на государственной службе. Старух работал в секретариате президента Украины с 2005-го по 2010 год. В службе региональной политики прошел путь от инспектора до руководителя, а с 2008-го по 2010 год возглавлял Запорожскую ОГА.