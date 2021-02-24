Зеленский: Украина должна получить план действий по членству в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в перспективе страна должна стать членом НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 февраля во время встречи с министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что Украина должна получить план действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Об этом сообщает сайт Офиса президента.

"Украина должна быть членом Евросоюза. Благодарю также за поддержку вступления Украины в НАТО. Мы рассчитываем, что после получения статуса партнера с расширенными возможностями Украина должна получить ПДЧ. А в дальнейшей перспективе мы видим себя членами НАТО", – сказал Зеленский.

Также президент выразил благодарность Литве за поддержку Украины в вопросе противодействия строительству газопровода "Северный поток – 2".

"Хочу поблагодарить за санкционную политику из-за временной оккупации Крыма, из-за войны на Донбассе и ради энергетической безопасности Европы", – резюмировал Зеленский.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости".

В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В мае 2020 года замминистра иностранных дел Украины Егор Божок заявил, что предоставление Украине ПДЧ в НАТО уже давно согласовано, и союзникам по Альянсу надо принять лишь тактическое решение.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

В опубликованном 22 февраля 2021 года интервью "Европейской правде" посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс заявила, что Украина провела недостаточно изменений для предоставления ей плана действий по членству в НАТО.