Зеленский вернул Раде неподписанным закон о кандидатском резерве для госслужбы

Закон о кандидатском резерве для госслужбы президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду с предложениями, среди которых – исключить увольнение госслужащего категории "А" новыми членами Кабмина.

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал принятый Верховной Радой 3 июля закон, который предусматривает внедрение института "кандидатского резерва" для государственной службы. Об этом 27 июля проинформировал сайт главы государства.

"Зеленский вернул в Верховную Раду закон "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" относительно кандидатского резерва" со своими предложениями. Владимир Зеленский поддерживает возобновление конкурсов на занятие должностей государственной службы. В то же время президент подчеркивает необходимость соблюдения одного из принципов госслужбы... – принципа стабильности", – говорится в сообщении.

Глава государства считает, что госслужащим высшей категории необходимо обеспечить "гарантированную законом независимость от изменений политического руководства государства и государственных органов".

В числе моментов, которые президент предлагает изменить, – прописанная в документе возможность увольнения госслужащего категории "А" министром или премьер-министром в течение четырех месяцев со дня назначения членом Кабмина.

"Зеленский считает крайне важным и актуальным компетентное усиление состава комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Соответственно, предлагает включить в состав комиссии представителей основных государственных институтов, способных профессионально дать оценку ...стратегического видения, глубокого понимания стратегических национальных интересов, способности определять направления развития и осуществлять анализ и оценку проблем и перспектив устойчивого развития Украины, понимать актуальность проблем и вызовов в соответствующей сфере общественной и государственной жизни, а также способности к реализации амбициозных реформ", – объяснили в Офисе президента.

Инициаторами закона являются нардепы от "Слуги народа" Андрей Клочко, Александр Корниенко и Виталий Безгин, а также нардеп от "Батьківщини" Алена Шкрум.