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Зеленский заявил, что люди, которые до него управляли Украиной, "ненавидели ее"

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Зеленский: Я считаю, что люди, которые управляли страной, просто ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину
Зеленский: Я считаю, что люди, которые управляли страной, просто ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил предыдущие руководства страны в ненависти к ней.

В интервью каналу "Дом", которое вышло 5 августа, он говорил о реинтеграции Донбасса и Крыма и подчеркивал, что эти территории никогда не будут российскими

"Сейчас [боевики] сюда не пускают [через КПВВ жителей ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию]. А мы строим дороги на Донбассе. Почему? Да потому, что мы хотим, чтобы здесь были дороги. Просто хочется", – сказал он. 

Ведущий после этих слов отметил, что сейчас, "когда едешь из Запорожья в Мариуполь – совершенно другая реальность". 

"Я считаю, что люди, которые управляли страной, просто ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как? Ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не садишь – ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну. Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь в Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое, – отреагировал Зеленский. – И поэтому вся эта оккупация, все эти русские "товарищи", которых пригнали помогать, учить этих боевиков и так далее, – это не их земля. Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это нас с ними очень сильно отличает". 

Зеленский не уточнил, кто именно из его предшественников, по его же мнению, ненавидел Украину. 

Контекст:

Зеленский – шестой президент Украины. На последних президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур. Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Согласно опросу Социологической группы "Рейтинг", который обнародовали 20 мая, 23% украинцев лучшим президентом считают Леонида Кучму (занимал этот пост два срока подряд, с 1994 по 2005 год), Зеленский на втором месте после него (18%), Порошенко – третий (14%). Далее идут беглый экс-глава государства Виктор Янукович (13%), первый президент Леонид Кравчук (12%) и третий глава государства Виктор Ющенко (7%). 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Донбасс, Владимир Зеленский, президент, дороги
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