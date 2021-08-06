Зеленский заявил, что люди, которые до него управляли Украиной, "ненавидели ее"

Зеленский: Я считаю, что люди, которые управляли страной, просто ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину Фото: president.gov.ua

В интервью каналу "Дом", которое вышло 5 августа, он говорил о реинтеграции Донбасса и Крыма и подчеркивал, что эти территории никогда не будут российскими.

"Сейчас [боевики] сюда не пускают [через КПВВ жителей ОРДЛО на подконтрольную Киеву территорию]. А мы строим дороги на Донбассе. Почему? Да потому, что мы хотим, чтобы здесь были дороги. Просто хочется", – сказал он.

Ведущий после этих слов отметил, что сейчас, "когда едешь из Запорожья в Мариуполь – совершенно другая реальность".

"Я считаю, что люди, которые управляли страной, просто ее ненавидели. Я на полном серьезе. Я считаю, что они ненавидели Украину. Вот как? Ты ничего не делаешь, дороги не строишь, деревья не садишь – ты не хочешь этого. Ты ненавидишь эту страну. Ты просто для другой страны создан, ты гражданин другой страны, временно здесь управляешь, что-то там временно делаешь в Украине, но поедешь ты все равно жить в другую страну. Потому что ты не отсюда. Сердцем. Потому что ты родился тут, но это не твое, – отреагировал Зеленский. – И поэтому вся эта оккупация, все эти русские "товарищи", которых пригнали помогать, учить этих боевиков и так далее, – это не их земля. Они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся. И умирать они за нашу землю не будут. Это нас с ними очень сильно отличает".

Зеленский не уточнил, кто именно из его предшественников, по его же мнению, ненавидел Украину.