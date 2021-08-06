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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал, что РФ не выполняет договоренность о доступе Красного Креста к пленникам в ОРДЛО

Зеленский: Можно туда Красному Кресту, не нам Красному Кресту: посмотреть проблемы, передать лекарства, медиков отправить?
Зеленский: Можно туда Красному Кресту, не нам – Красному Кресту: посмотреть проблемы, передать лекарства, медиков отправить?
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью каналу "Дом", которое вышло 5 августа, заявил о нежелании России выполнять договоренность о доступе представителей Международного комитета Красного Креста к украинским гражданам, которых удерживают боевики.

"У меня была договоренность с президентом России [Владимиром Путиным], что будет доступ Красного Креста на временно оккупированные территории, к нашим людям, которые за решетками находятся, которые в изоляционных лагерях находятся. Можно туда Красному Кресту, не нам – Красному Кресту: посмотреть проблемы, передать лекарства, медиков отправить? Мне все это подтвердили, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента наших договоренностей не было ни одного", – заявил он. 

Зеленский уточнил, что договоренность эта была достигнута на саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже в конце 2019 года. 

Кроме того, о достигнутой в Берлине договоренности о беспрепятственном допуске МККК ко всей территории ОРДЛО говорил 12 сентября 2020 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Боевики должны предоставить МККК доступ в том числе к подпольной тюрьме "Изоляция", известной пытками пленников, заявлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе (ТКГ) в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Последний раз саммит лидеров "Нормандской четверки" проходил больше полутора лет назад – 9 декабря 2019 года в Париже. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Красный Крест, пленные, Владимир Зеленский, ОРДЛО, тюрьмы
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