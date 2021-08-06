Зеленский рассказал, что РФ не выполняет договоренность о доступе Красного Креста к пленникам в ОРДЛО

"У меня была договоренность с президентом России [Владимиром Путиным], что будет доступ Красного Креста на временно оккупированные территории, к нашим людям, которые за решетками находятся, которые в изоляционных лагерях находятся. Можно туда Красному Кресту, не нам – Красному Кресту: посмотреть проблемы, передать лекарства, медиков отправить? Мне все это подтвердили, что будет возможность. Доступа у Красного Креста с момента наших договоренностей не было ни одного", – заявил он.

Зеленский уточнил, что договоренность эта была достигнута на саммите лидеров "Нормандской четверки" в Париже в конце 2019 года.

Кроме того, о достигнутой в Берлине договоренности о беспрепятственном допуске МККК ко всей территории ОРДЛО говорил 12 сентября 2020 года руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Боевики должны предоставить МККК доступ в том числе к подпольной тюрьме "Изоляция", известной пытками пленников, заявлял глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.