Зеленского допрашивали по делу о хищениях в "Нафтогазі" – Матиос

На допрос по делу о хищениях в НАК "Нафтогаз України" Владимир Зеленский приходил еще до своего президентства, отметил бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Зеленский стал президентом в 2019 году Фото: ЕРА

Нынешнего президента Украины Владимира Зеленского в свое время допрашивали по делу о хищениях в компании "Нафтогаз України". Об этом телеканалу "Наш" сообщил 9 декабря бывший главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Он отметил, что речь идет об уголовном производстве в отношении братьев Кацуб.

Матиос заявил, что информацию о том, в каком качестве Зеленский ходил на допрос, он "дорасскажет" в другой раз.

В следственных действиях по делу о хищениях в "Нафтогазі" Зеленский участвовал до того, как у него "появилась мысль идти в президенты", подчеркнул бывший главный военный прокурор страны.

Бывшего народного депутата Сергея Кацубу и его младшего брата Александра подозревали в присвоении, растрате или завладении имуществом "Нафтогазу України" путем злоупотребления служебным положением. В частности, Сергея Кацубу объявили в розыск в 2015 году и сняли с розыска в 2018 году.

До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

Зеленский вступил в должность главы государства в мае 2019 года.