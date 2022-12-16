Жена Дейдея сообщила, что ее муж живой и, скорее всего, находится за границей

На Дарье Ледовских – племяннице экс-нардепа от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочери прокурора Виктории Кравчук – Дейдей женился в 2018 году, она стала его второй женой.

10 марта Дарья Дейдей в Instagram сообщила о смерти мужа, а потом удалила пост. Источники "Украинской правды" опровергли информацию о смерти Дейдея. По их данным, экс-нардеп жив и сбежал из Украины по "контрабандным тропам" в Закарпатской области. В сентябре стало известно, что Дарья Дейдей подала в суд на развод и требует алименты.