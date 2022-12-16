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Жена Дейдея сообщила, что ее муж живой и, скорее всего, находится за границей

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Дарья Дейдей про мужа: Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо
Дарья Дейдей про мужа: Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо
Скриншот: BIHUS Info / YouTube

Экс-нардеп Евгений Дейдей живой. Об этом его жена Дарья рассказала в комментарии Bihus.Info, обнародованном 15 декабря.

Журналисты встретили Дарью Дейдей (Ледовских) у Бориспольского горрайонного суда, куда она подала иск о расторжении брака. 

Сейчас женщина, как отметили в сюжете Bihus.Info, пытается развестись с экс-нардепом. 

По словам Дарьи Дейдей, с 24 февраля она не общалась с мужем. 

"Я знаю, что он жив, – заявила она журналистам. – Мне сказали, что он погиб, но потом я узнала, что он жив и у него все хорошо. Он, скорее всего, за границей". 

Контекст:

35-летний Дейдей – уроженец Рени Одесской области. Он был депутатом Верховной Рады восьмого созыва от "Народного фронта", работал помощником главы полиции Киева в 2020–2021 году. 

На Дарье Ледовских – племяннице экс-нардепа от "Народного фронта" Елены Ледовских и дочери прокурора Виктории Кравчук – Дейдей женился в 2018 году, она стала его второй женой.

10 марта Дарья Дейдей в Instagram сообщила о смерти мужа, а потом удалила пост. Источники "Украинской правды" опровергли информацию о смерти Дейдея. По их данным, экс-нардеп жив и сбежал из Украины по "контрабандным тропам" в Закарпатской области. В сентябре стало известно, что Дарья Дейдей подала в суд на развод и требует алименты

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: депутаты, Евгений Дейдей, Дарья Ледовских, алименты, развод, суд
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