Журналист Лямец: Сохранение монополии на табачном рынке – это или глупость, или коррупция

Подписав меморандум с табачниками, Кабмин Украины, по сути, узаконил существование монополиста "Тедис-Украина", заявил журналист, экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

Правительство Алексея Гончарука, возможно, вступило в сговор с табачным монополистом и власть или уже стала совладелицей сигаретного оптовика "Тедис-Украина", или речь идет о коррупции в высших эшелонах власти, заявил на своей странице в Facebook экс-главред "Экономической правды", автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

Журналист считает, что 14 января 2020 года, после голосования во втором чтении за законопроекты №1210 и №1209-1, для монополиста "Тедис-Украина" создадут еще более тепличные, чем сейчас, условия – на счета компании будут собирать 5% акцизного налога с розничной торговли табачными изделиями. Сейчас этот налог оплачивают предприятия розничной торговли непосредственно в местные бюджеты. Дополнительно нардепы предлагают увеличить стоимость лицензии на право оптовой торговли, чтобы убрать с рынка мелких конкурентов и не повышать налоги на электронные сигареты. По мнению автора, текст законопроекта готовили специалисты аудиторской компании Deloitte по заказу "Тедиса".

Лямец добавил, что табачникам "простят" штраф в 6,5 млрд грн, который Антимонопольный комитет наложил на участников табачного рынка за монопольный сговор.

"Подписав меморандум с табачниками, Кабмин совершил главное нарушение. Он по сути, узаконил существование монополиста "Тедис-Украина". Правительство уже ни с кем не борется. Оно уже не против того, что оптовую (а теперь и часть розницы) будет контролировать монстр с непонятными собственниками… С меморандумом табачники уже очень скоро пойдут в суд. Производители и "Тедис-Украина" уже в ближайшем будущем снимут с себя тот самый штраф Антимонопольного комитета", – считает журналист.

На встрече 7 ноября 2019 года с представителями табачной отрасли президент Владимир Зеленский заявил о приоритете "борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка". По мнению Лямца, "президент оказался слишком неудобной фигурой для переговоров, поэтому табачники обратились к правительству и там их услышали".

"Почему так? Самое логичное предположение состоит в том, что новая власть уже стала совладелицей "Тедиса". В это не хотелось бы верить. Но если не так, то скорее всего, речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Как еще объяснить действия правительства Алексея Гончарука? Как объяснить то, что в стране продолжит существовать монополист на рынке табака? Как по мне, это или глупость, или коррупция. Учитывая, что меморандум подписал известный реформатор Милованов – выберите сам, какой вариант вам ближе", – написал Лямец.

11 декабря 2019 года Гончарук сообщил на брифинге, что правительство согласовало рамочный документ о намерениях с табачными компаниями для "обеспечения честных условий на рынке", потому что к существующей отраслевой модели у новой власти "есть много вопросов", писал "Укринформ". Докладчиком по договоренности с табачными компаниями на заседании правительства был министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, который и подписал меморандум, сообщала пресс-служба министерства 12 декабря.