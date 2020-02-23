Журналисты Bihus.info обнаружили, что замглавы Нацполиции ездит на незадекларированном внедорожнике. После этого против них открыли уголовное дело

Первый замглавы Нацполиции Украины Евгений Коваль, по данным Bihus.info, пользовался Toyota Land Cruiser 200, которого нет в его декларации. Коваль утверждает, что это служебная машина.

13 февраля журналистка программы Bihus.info сняла на видео, как первый замглавы Национальной полиции Украины Евгений Коваль садится в автомобиль Toyota Land Cruiser 200. Через несколько дней подчиненные Коваля открыли уголовное производство по статьям о вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа и нарушении неприкосновенности частной жизни. Об этом сообщается на сайте программы.

13 февраля, говорится в материале, журналистка Bihus.info заметила, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в этот автомобиль сел Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК.

"Журналистка в это время находилась за территорией жилого комплекса в публичном месте и выполняла свои профессиональные обязанности. Через несколько минут после отъезда Коваля он подъехал к журналисту. Несмотря на то, что журналистка представилась, показала удостоверение и объяснила, что выполняет редакционное задание, полицейский самовольно открыл авто журналистов, взял видеокамеру, которая находилась в машине, требовал документы у водителя. При этом сам Коваль, вопреки закону о полиции, даже не представился, хотя объяснял свои действия тем, что является "работником полиции" и переживает за свою жизнь", – пишет Bihus.info.

На третий день после инцидента сотрудницу программы Марию Землянскую вызвали в Главное следственное управление Нацполиции и допросили как свидетельницу в рамках уголовного производства по статьям о вмешательстве в деятельность работника правоохранительного органа и нарушении неприкосновенности частной жизни, при этом часть вопросов касалась "различных внутриредакционных процессов, в частности выбора тем, источников информации, методов обработки информации и места хранения отснятого видео".

На допрос также вызвали администратора проекта и главного редактора программы.

"Сам факт написания заявления, даже в ситуации полностью законных действий журналистов, – это право Коваля. Однако открытие уголовного производства в отношении законной съемки в публичном месте Главным следственным управлением, а также характер и количество вопросов на допросах, которые не касаются этой съемки, Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку, которая проводит свою профессиональную деятельность", – говорится в заявлении редакции.

Bihus.info обратилась в Госбюро расследований с просьбой изучить законность действий Нацполиции и Коваля.

"Также считаем целесообразным публично объяснить интерес редакции в отношении господина Коваля. Вопросы вызывает целый ряд объектов недвижимости, находящихся в собственности семьи полицейского (в частности, на отца Коваля оформлены 23 земельных участка, в том числе в курортной зоне Закарпатья. – "ГОРДОН"). Авто, на котором во время инцидента с журналистами приехал Коваль, отсутствует в его официальной декларации", – заявили журналисты.

Сам Коваль заявил, что это служебное авто. Программа Bihus.info намерена проверить эту информацию.

Генерал полиции третьего ранга Евгений Коваль был назначен первым заместителем главы Национальной полиции, руководителем уголовной полиции в сентябре 2019 года, до этого занимал пост начальника департамента внутренней безопасности Нацполиции.