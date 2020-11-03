Жвания заявил, что Порошенко хочет вовлечь Кличко и Разумкова в госпереворот

Экс-нардеп Давид Жвания уверяет, что лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко хочет устроить госпереворот в Украине, в который вовлечет спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и мэра Киева Виталия Кличко. Последний, по словам Жвании, может стать новым президентом.

Жвания (на фото) уверяет, что в плане госпереворота якобы уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского Скриншот: Правда Давида Жвании / YouTube

Пятый президент Украины и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко после местных выборов 25 октября активизировал свои действия по подготовке государственного переворота в стране. Об этом 2 ноября заявил экс-нардеп Давид Жвания в своем видеоблоге в YouTube.

"В Украине готовится государственный переворот. Готовится он давно – примерно с начала лета этого года. Но раньше это были во многом пустые разговоры. Теперь же, после выборов, все стало намного серьезнее. Я знаю, что заговорщики приняли решение действовать и у них есть четкий план", – заявил Жвания.

По его словам, во главе заговора стоит Порошенко.

"Он понимает, что законным образом он никогда больше не станет президентом... В заговор пытаются вовлечь [мэра Киева] Виталия Кличко. С окружением Кличко на эту тему уже ведутся переговоры. Именно Кличко должен стать президентом после переворота, если у Порошенко не получится самому занять эту должность. При этом Порошенко станет премьером с расширенными полномочиями. Для этого снова поменяют Конституцию", – уверяет экс-нардеп.

По слова Жвании, Порошенко уже получил контроль над несколькими облсоветами в Западной Украине, которые по команде пятого президента откажутся выполнять распоряжения центральной власти.

Кроме того, по данным бывшего нардепа, Порошенко верит в победу Джо Байдена в США и уверяет свое окружение в том, что Байден поддерживает его план.

"Поэтому сразу после выборов в США и победы Байдена планируется начать атаку на президента Зеленского. Это будут информационные атаки и уличные акции. Цель – расшатать ситуацию в стране, сделать ее неуправляемой и вынудить президента досрочно уйти в отставку. После этого будут назначены досрочные парламентские и президентские выборы, которые Порошенко и его союзники собираются выиграть на лозунгах спасения страны от реванша [нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора] Медведчука и [президента России Владимира] Путина. Если не получится выиграть честно – выборы фальсифицируют", – считает экс-нардеп.

Жвания уверяет, что в этом плане уже согласились участвовать некоторые люди из окружения Зеленского.

"В частности, личный политический проект и прохождение с ним в Раду обещаны спикеру Дмитрию Разумкову. Именно вокруг него будут собраны осколки партии "Слуга народа" после того, как Зеленский уйдет. Как мне сообщили, Разумкова и еще некоторых людей такой вариант устраивает. Они уже не верят в Зеленского и хотят сбежать с тонущего корабля. Есть потенциальные предатели и в Офисе президента. Я знаю фамилии тех, кто тайно встречался с окружением Порошенко и вел разговоры на эту тему", – сказал Жвания.

Жвания опубликовал 21 августа видео, в котором рассказал, как Порошенко и экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов организовали серию избиений на Майдане, "чтобы подогреть ненависть" к бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Также Жвания утверждал, что чиновники из Евросоюза получили взятку за поддержку Порошенко на выборах президента Украины в 2014 году. Экс-нардеп заявил, что через тогдашнего посла Украины в ФРГ Павла Климкина он передал еврочиновникам €5 млн.

В сентябре Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора Украины открыть дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал Жвания.

Жвания занимал пост министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в правительстве Юлии Тимошенко (2005), был депутатом Верховной Рады четырех созывов. В парламенте VII созыва (2012–2014) входил во фракцию Партии регионов, однако покинул ее после разгона студентов во время Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. После Революции достоинства активного участия в украинской политике не принимал.