В Instagram появятся каналы, как в Telegram

Каналы могут быть бесплатными или платными для подписчиков Фото: depositphotos.com

"Мы представляем каналы вещания в Instagram, инструменте обмена сообщениями "один ко многим", который позволяет авторам напрямую взаимодействовать со своими подписчиками в масштабе. Создатели могут использовать широковещательные каналы, чтобы держать своих подписчиков в курсе и делиться закулисными моментами, используя текст, фото, видео, голосовые заметки и опросы", – сообщила Meta.

Компания уже тестирует функцию с некоторыми авторами из США.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также уже создал свой канал. Его можно открыть только через мобильное устройство.

Скриншот: ig.com

Новая функция будет добавлена в приложение в "ближайшие месяцы".

Пользователи смогут запустить канал из своего почтового ящика Instagram. Затем появится возможность прикрепить ссылку на канал к своему профилю. Каналы могут быть открыты для всех подписчиков, но их можно сделать эксклюзивными для платных подписчиков.