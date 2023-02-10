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Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

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Риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях "значительно уменьшился", заявил представитель Meta
Риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях "значительно уменьшился", заявил представитель Meta
Фото: EPA

Компания Meta разблокировала аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram. Об этом Reuters сообщил представитель Meta Энди Стоун, говорится в материале агентства за 9 февраля.

Аккаунты Трампа были заблокированы в течение двух лет после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Meta еще в январе заявляла, что разблокирует страницы бывшего президента "в ближайшие недели". Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг отмечал, что Meta взвесила, "остаются ли такие чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают дальнейшую блокировку", и пришла к выводу, что риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях "значительно уменьшился" .

По словам Клегга, компания решила, что ее платформы должны быть доступны для открытых, публичных и демократических дебатов.

В то же время компания обещает ввести более строгие ограничения, если Трамп снова нарушит правила платформы.

Сейчас у Трампа 23,4 млн подписчиков на странице в Instagram и 34 млн – в Facebook

Теперь он может использовать свои соцсети для предвыборной агитации, отметило Reuters.

Контекст:

Трамп был президентом США с января 2017-го по январь 2021 года. Он проиграл на очередных выборах президента США в ноябре 2020 года. По итогам всеобщего голосования их выиграл демократ Джо Байден.

Уход Трампа сопровождался громким скандалом с импичментом, начатым из-за того, что 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом он заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Однако 13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

В июле 2022 года Трамп заявил, что хочет снова стать президентом США, а 16 ноября официально объявил, что будет выдвигать свою кандидатуру.

Теги: Facebook, Дональд Трамп, Instagram, Meta, капитолий
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