Meta разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram

Риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях "значительно уменьшился", заявил представитель Meta Фото: EPA

Аккаунты Трампа были заблокированы в течение двух лет после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Meta еще в январе заявляла, что разблокирует страницы бывшего президента "в ближайшие недели". Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг отмечал, что Meta взвесила, "остаются ли такие чрезвычайные обстоятельства, которые оправдывают дальнейшую блокировку", и пришла к выводу, что риск для общественной безопасности от присутствия Трампа в соцсетях "значительно уменьшился" .

По словам Клегга, компания решила, что ее платформы должны быть доступны для открытых, публичных и демократических дебатов.

В то же время компания обещает ввести более строгие ограничения, если Трамп снова нарушит правила платформы.

Сейчас у Трампа 23,4 млн подписчиков на странице в Instagram и 34 млн – в Facebook.

Теперь он может использовать свои соцсети для предвыборной агитации, отметило Reuters.