Facebook и Instagram снимут запрет на изображения с обнаженными женскими сосками. Раньше такие фото удаляли

Набсовет пришел к выводу, что ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, "обширны и сбивают с толку" пользователей, особенно в том, что касается "трансгендерных и небинарных людей".

В соответствии с правилами Facebook и Instagram, в соцсетях ограничена публикация обнаженных фото. В случае с женской грудью основным критерием для модерации была заметность на снимке сосков. Обнаженные фотографии, на которых они отретушированы или закрыты, фильтр пропускал, и они публиковались в сетях.

При этом аналогичного запрета на публикацию изображений мужских сосков в этих соцсетях не вводили, отмечает The Guardian.



Новый спор о праве публиковать обнаженные изображения в соцсетях, как пишет издание, разгорелся после того, как алгоритмы Facebook заблокировали посты трансгендерной пары из США, сочтя их снимки нарушением правил о сексуализированном контенте.

Отмечается, что после жалоб модераторы соцсети вручную восстановили публикации, но ситуация попала на рассмотрение наблюдательного совета компании. Там сочли, что "политика модерации основана на бинарном взгляде на пол и различии между мужским и женским телом", что делает ее ошибочной.

В набсовете рекомендовали установить единые правила для полов. У Meta есть 60 дней, чтобы публично отреагировать на рекомендации совета. Как сообщает The Guardian, в компании уже сообщили, что "приветствуют" это решение, что, вероятно, вскоре будет отражено в политике модерации соцсетей.

Модерация в Instagram и Facebook частично основана на алгоритмах искусственного интеллекта. Это приводило к казусам — например, в 2016 году соцсеть заблокировала аккаунт, в котором выложили фотографию праздничного торта, на котором алгоритмы выявили "соски". Этот снимок соцсеть посчитала "сексуализированным контентом".

Политика модерации в Facebook и Instagram вызывала недовольство пользователей и иногда даже приводила к протестам. Борьбу за право показывать женские соски на снимках так же, как это разрешено мужчинам, активисты вели почти 10 лет, отмечает The Guardian.