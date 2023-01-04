ГОРДОН
 
 
МИР

Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €390 млн за нарушение конфиденциальности данных

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Ирландия оштрафовала Meta уже минимум четвертый раз за год
Ирландия оштрафовала Meta уже минимум четвертый раз за год
Фото: depositphotos.com

Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию Meta за нарушение правил конфиденциальности ЕС в отношении пользователей Facebook и Instagram. Об этом сообщается на сайте комиссии.

Комиссия оштрафовала Meta Ireland на €210 млн за нарушение прав австрийских Facebook-пользователей и на €180 млн – за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.

Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда в стране вступил в силу общий регламент защиты данных. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, то жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.

Суть жалоб заключалась в том, что после вступления в силу регламента о защите данных ЕС Meta фактически заставляла пользователей соглашаться с передачей своих персональных данных в рекламных целях, чтобы те могли продолжать пользоваться ее сервисами.

Как пишет The Irish Times, сперва регулятор планировал оштрафовать Meta на €28–36 млн за нарушения со стороны Facebook и от €23 млн – в отношении Instagram. Однако Совет регуляторов ЕС в сфере защиты данных потребовал увеличить суммы.

В окончательном решении ирландский надзорный орган постановил, что Meta не имеет права полагаться на "договорную" правовую основу для публикации рекламы на основе поведения пользователей в соцсетях.

Контекст:

Ирландский регулятор штрафует Meta уже четвертый раз за последний год. В марте 2022 года компанию оштрафовали на 17 млн из-за 12 случаев утечки данных.

В сентябре Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию на €405 млн из-за ненадлежащей обработки данных подростков соцсетью Instagram.

Последний штраф Ирландия наложила на Meta в ноябре за утечку данных европейских политиков. Его сумма составила €265 млн.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Facebook, Бельгия, Ирландия, Дублин, Instagram, соцсети, конфиденциальность, нарушение, Meta
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов
Защитник "Азовстали" Дианов: Я в политику не пойду сто процентов
Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео
Буданов в свой день рождения получил торт с изображением "расчлененной" России. Видео
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым
"Такого даже при брежневском маразме не было". Пропагандистский канал в РФ в первый день нового года показывал старые записи с Михалковым
"Я даже во время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков, и рассказал, какой у него размер ноги
"Я даже во время секса снимаю". Арестович признался, что спит без носков, и рассказал, какой у него размер ноги
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Хайек снялась на корточках в углу комнаты и призналась, что страдает клаустрофобией
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Скрипач Моисей Бондаренко выступил в освобожденном Изюме. Видео
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
Могилевская заявила, что мечтает в новом году о личном счастье
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
"Единственное, что дало силы не сойти с ума, – это пойти защищать Украину". Ефросинина заявила, что ее муж потерял почти весь свой бизнес
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
Осадчая обратилась к поклонникам "ватной лирики" Меладзе, который "мечтает о согласии между близкими народами"
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
73-летняя Вера Вонг снялась в купальнике
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
48-летняя жена мэра Киева Кличко стала участницей танцевального шоу в Германии
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Нужно ли повторять, что я ненавижу врага?" Огневич помогла разбирать завалы в Киеве после обстрела города российскими оккупантами
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Вы двое такие горячие", "Значит ли это, что ты беременна?" 56-летний Кассель перед камерой поднял футболку 25-летней жене
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
"Самый ссыкливый грузин". Анатолий Анатолич ответил Меладзе, который оправдался за слова "Героям слава!"
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
Тина Кароль показала, как выглядит без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Полет в космос дал побочный эффект". В сети обсуждают просьбу Терешковой признать Зеленского антихристом (368351)
2
Ани Лорак назвала ракетный обстрел Киева в новогоднюю ночь "ситуацией, которая затмила ей момент праздника" (275094)
3
Бех-Романчук засветила в сети бюст. Муж отреагировал (119423)
4
"Сам виноват, что мы расстались. Я гулящий был". Защитник "Азовстали" Дианов назвал себя однолюбом и рассказал о разводе с женой (93474)
5
Валерий Меладзе после угроз лишить его гражданства РФ публично оправдался за слова "Героям слава!" (87122)
6
"Надя беременна?", "У вас будет ребенок". В сети обсуждают заявление нового бойфренда Дорофеевой (61924)
7
42-летний защитник "Азовстали" Дианов: Очень много женщин ухаживает. И самое главное – начали ухаживать старые знакомые (55490)
8
Дианов о дочери: Мы очень бедные были. Проходим мимо магазина с игрушками – смотрю, она что-то хочет, но ничего не просила (53511)
 
 
 
 