Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €390 млн за нарушение конфиденциальности данных

Ирландия оштрафовала Meta уже минимум четвертый раз за год Фото: depositphotos.com

Комиссия оштрафовала Meta Ireland на €210 млн за нарушение прав австрийских Facebook-пользователей и на €180 млн – за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.

Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда в стране вступил в силу общий регламент защиты данных. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, то жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.

Суть жалоб заключалась в том, что после вступления в силу регламента о защите данных ЕС Meta фактически заставляла пользователей соглашаться с передачей своих персональных данных в рекламных целях, чтобы те могли продолжать пользоваться ее сервисами.

Как пишет The Irish Times, сперва регулятор планировал оштрафовать Meta на €28–36 млн за нарушения со стороны Facebook и от €23 млн – в отношении Instagram. Однако Совет регуляторов ЕС в сфере защиты данных потребовал увеличить суммы.

В окончательном решении ирландский надзорный орган постановил, что Meta не имеет права полагаться на "договорную" правовую основу для публикации рекламы на основе поведения пользователей в соцсетях.