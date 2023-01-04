Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €390 млн за нарушение конфиденциальности данных

Комиссия оштрафовала Meta Ireland на €210 млн за нарушение прав австрийских Facebook-пользователей и на €180 млн – за аналогичные нарушения в отношении пользователя Instagram из Бельгии.
Обе жалобы были поданы 25 мая 2018 года – в день, когда в стране вступил в силу общий регламент защиты данных. Поскольку европейская штаб-квартира Meta находится в Дублине, то жалобы на ее сервисы рассматривает именно ирландский регулятор.
Суть жалоб заключалась в том, что после вступления в силу регламента о защите данных ЕС Meta фактически заставляла пользователей соглашаться с передачей своих персональных данных в рекламных целях, чтобы те могли продолжать пользоваться ее сервисами.
Как пишет The Irish Times, сперва регулятор планировал оштрафовать Meta на €28–36 млн за нарушения со стороны Facebook и от €23 млн – в отношении Instagram. Однако Совет регуляторов ЕС в сфере защиты данных потребовал увеличить суммы.
В окончательном решении ирландский надзорный орган постановил, что Meta не имеет права полагаться на "договорную" правовую основу для публикации рекламы на основе поведения пользователей в соцсетях.
Ирландский регулятор штрафует Meta уже четвертый раз за последний год. В марте 2022 года компанию оштрафовали на €17 млн из-за 12 случаев утечки данных.
В сентябре Комиссия по защите данных Ирландии оштрафовала компанию на €405 млн из-за ненадлежащей обработки данных подростков соцсетью Instagram.
Последний штраф Ирландия наложила на Meta в ноябре за утечку данных европейских политиков. Его сумма составила €265 млн.