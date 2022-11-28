Ирландия оштрафовала Meta на €265 млн за утечку данных европейских политиков

Meta все еще может обжаловать штраф в ирландских судах Фото: depositphotos.com

Речь идет об утечке данных, обнаруженной в 2021 году. Тогда в сеть попали личные данные комиссара юстиции ЕС Дидье Рейндерса, премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и десятков официальных лиц ЕС.

В целом утечка включала 533 млн записей, в том числе номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена и даты рождения.

Ирландская комиссия по защите данных утверждала, что американский технический гигант не выполнил обязательство General Data Protection по обеспечению конфиденциальности, поскольку его продукт недостаточно защищен.

В дополнение к штрафу власти обязали компанию Meta устранить угрозу новых утечек. Meta все еще может обжаловать это решение в ирландских судах.