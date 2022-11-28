ГОРДОН
 
 
МИР

Ирландия оштрафовала Meta на €265 млн за утечку данных европейских политиков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Meta все еще может обжаловать штраф в ирландских судах
Meta все еще может обжаловать штраф в ирландских судах
Фото: depositphotos.com

Ирландская комиссия по защите данных объявила о наложении штрафа в размере €265 мл в отношении американской компании Meta (владеет Facebook и Instagram) за неспособность должным образом защитить свои данные. Об этом сообщает Politico.

Речь идет об утечке данных, обнаруженной в 2021 году. Тогда в сеть попали личные данные комиссара юстиции ЕС Дидье Рейндерса, премьер-министра Люксембурга Ксавье Беттеля и десятков официальных лиц ЕС.

В целом утечка включала 533 млн записей, в том числе номера телефонов, идентификаторы Facebook, полные имена и даты рождения.

Ирландская комиссия по защите данных утверждала, что американский технический гигант не выполнил обязательство General Data Protection по обеспечению конфиденциальности, поскольку его продукт недостаточно защищен.

В дополнение к штрафу власти обязали компанию Meta устранить угрозу новых утечек. Meta все еще может обжаловать это решение в ирландских судах. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Facebook, Люксембург, Ирландия, Дидье Рейндерс, Instagram, Европа, Ксавье Беттель, личные данные, конфиденциальность, ЕС, Meta
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
Роднянский заявил, что на него написал донос "очень патриотичный и очень православный" коллега из РФ
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"Иногда выдает такое, что действительно чувствую защиту". Мишина показала повзрослевшего сына, которого воспитывает сама
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
"В темряві лягаю спати на сніг. Холодно. Змерз. Не відчуваю пальців ніг". Положинский посвятил новое стихотворение украинским защитникам
Никитюк показала свое авто. Фото
Никитюк показала свое авто. Фото
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
  Onuka презентовала видео "Душа народу". В нем проводятся параллели между преступлениями России против украинцев – Голодомором и войной
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"Вау! Идеальная женщина". 41-летняя Амбросио снялась в платье-сетке
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генератора
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Выглядит счастливой и умиротворенной". Лопес показала снимки с детьми и мужем
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
"Боже, какая красавица". Фронтвумен The Hardkiss Санина показала, как сейчас выглядит
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
Зибров помог зрителю сделать предложение любимой
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
"Мне трудно, потому что все это произошло в мои 18 лет". Проживающая в США дочь Меладзе озвучила свой диагноз и высказалась о войне
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
Loboda передала еще 1 млн грн на восстановление Ирпеня
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Сидите у себя в Москве". Денисенко рассказала, о чем общалась с российскими коллегами после вторжения
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Экс-"ВИА Гра" призналась в любви мужу
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
Цимбалюк удалил совместные фото с бывшей женой после того, как показал свою новую девушку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Лучше в холоде, но свободными". Бывший муж Ани Лорак высказался после ее заявления о желании "петь и нести любовь" (468272)
2
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (106839)
3
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (81946)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (66187)
5
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (56933)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Илона Маска снялась в полный рост без белья и одежды (41777)
7
Loboda прокомментировала заявление Литвы о занесении ее в список персон нон грата из-за карьеры в РФ (29231)
8
"Боже, какая молодец", "Пример для любой женщины". 44-летняя Горовая показала домашнюю тренировку. Видео (27553)
 
 
 
 