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Apple предложила $2 млн за взлом новой функции по защите iPhone от хакеров

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Функция "Режим локдаун" будет доступна для iPhone на операционной системе iOS 16
Функция "Режим локдаун" будет доступна для iPhone на операционной системе iOS 16
Фото: depositphotos.com

Американская компания Apple официально представила новую функцию для своих смартфонов на iOS 16 под названием "Режим локдаун", которая направлена на борьбу с вредоносными программами. Об этом 15 июля сообщило издание Gizchina.

"Режим локдаун" – это особый режим защиты безопасности. Он применяется, когда пользователи подозревают, что в их мобильном телефоне находится троянский вирус. Он также защищает iPhone от мониторинга со стороны неизвестных источников.

Когда iPhone находится в "Режиме локдаун", система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок в большинстве сообщений iMessage.

Кроме того, будут заблокированы приглашения через сервисы Apple, например звонки FaceTime с незнакомых номеров. Данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не будет разблокировано.

Пользователь не сможет установить новое программное обеспечение для удаленного управления, а в браузере Safari будет отключена функция компиляции Javascript Just In Time.

"Режим локдаун" будет доступен для тестирования разработчиками этим летом, а официальный релиз состоится осенью этого года.

Apple предложила самый высокий в отрасли бонус в размере $2 млн за взлом "Режима локдаун", который поможет компании найти и устранить любые уязвимости новой функции.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: хакеры, Apple, iPhone
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