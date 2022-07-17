Apple предложила $2 млн за взлом новой функции по защите iPhone от хакеров

Функция "Режим локдаун" будет доступна для iPhone на операционной системе iOS 16 Фото: depositphotos.com

"Режим локдаун" – это особый режим защиты безопасности. Он применяется, когда пользователи подозревают, что в их мобильном телефоне находится троянский вирус. Он также защищает iPhone от мониторинга со стороны неизвестных источников.

Когда iPhone находится в "Режиме локдаун", система блокирует вложения изображений и предварительный просмотр ссылок в большинстве сообщений iMessage.

Кроме того, будут заблокированы приглашения через сервисы Apple, например звонки FaceTime с незнакомых номеров. Данные iPhone будут заблокированы до тех пор, пока устройство не будет разблокировано.

Пользователь не сможет установить новое программное обеспечение для удаленного управления, а в браузере Safari будет отключена функция компиляции Javascript Just In Time.

"Режим локдаун" будет доступен для тестирования разработчиками этим летом, а официальный релиз состоится осенью этого года.

Apple предложила самый высокий в отрасли бонус в размере $2 млн за взлом "Режима локдаун", который поможет компании найти и устранить любые уязвимости новой функции.