Apple прекращает производство плеера iPod

В Apple пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, с помощью которого можно слушать музыку, однако сейчас эта функция доступна во всей продукции компании.

"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты – от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио – нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", – заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.