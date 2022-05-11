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Apple прекращает производство плеера iPod

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Apple выпускала iPod 20 лет
Apple выпускала iPod 20 лет
Фото: EPA

Американская компания Apple прекращает производить музыкальный плеер iPod. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба компании.

В Apple пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, с помощью которого можно слушать музыку, однако сейчас эта функция доступна во всей продукции компании.

"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты – от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио – нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", – заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.

Контекст:

Apple выпустила первый iPod Classic в 2001 году. Затем выходили модели Mini, Nano и Shuffle. Первый iPod Touch появился в 2007 году. Последний iPod touch был представлен в 2019 году.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: музыка, технологии, Applе
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