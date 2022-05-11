Apple прекращает производство плеера iPod

В Apple пояснили, что iPod разрабатывался как устройство, с помощью которого можно слушать музыку, однако сейчас эта функция доступна во всей продукции компании.
"Дух iPod продолжает жить. Мы интегрировали невероятный музыкальный опыт во все наши продукты – от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, а также в Mac, iPad и Apple TV. А Apple Music обеспечивает лучшее в отрасли качество звука с поддержкой пространственного аудио – нет лучшего способа наслаждаться музыкой, открывать ее для себя и слушать", – заявил старший вице-президент Apple по мировому маркетингу Грег Джосвиак.
Apple выпустила первый iPod Classic в 2001 году. Затем выходили модели Mini, Nano и Shuffle. Первый iPod Touch появился в 2007 году. Последний iPod touch был представлен в 2019 году.