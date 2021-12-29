Apple выплатила лучшим сотрудникам до $180 тыс., чтобы те не переходили к конкурентам

На прошлой неделе Apple проинформировала некоторых инженеров, занимающихся проектированием микросхем, аппаратным обеспечением и отдельными группами программного обеспечения, о бонусах от $50 тыс. до $180 тыс., попросив их не разглашать эту информацию. Представитель компании от комментариев отказался.

Apple ведет "войну талантов" с компаниями в Кремниевой долине и за ее пределами, при этом корпорация Meta (ранее – Facebook) представляет для нее особую угрозу в связи с тем, что за последние месяцы наняла около 100 инженеров из Apple, отмечает Bloomberg.