Италия оштрафовала Amazon и Apple на €203 млн за якобы сговор

По данным регулятора, компании в 2018 году договорились не продавать продукцию Apple и Beats (подразделение Apple с 2014 года) официальным и неофициальным ресейлерам на итальянской площадке Amazon.it, что нарушает правила Европейского союза. По договору право продавать продукцию Apple получили только Amazon и еще несколько компаний.

Итальянский регулятор оштрафовал Amazon на €68,7 млн, а Apple на €134,5 млн. Также он потребовал отменить ограничения и предоставить ресейлерам подлинных продуктов Apple и Beats доступ к Amazon.it.

В Apple штраф назвали неоправданным и заявили, что ограничения гарантируют клиентам покупку подлинных устройств. В Amazon тоже отвергают обвинения, утверждая, что они противоречат самой бизнес-модели компании.