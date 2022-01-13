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В ближайшие дни Apple повысит цены в App Store в Украине – СМИ

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Подорожание в App Store ожидается 13 14 января
Подорожание в App Store ожидается 13–14 января
Фото: depositphotos.com

В ближайшие дни компания Apple повысит цены на программы и покупки в своих приложениях на 20% в Украине. Об этом сообщает AIN со ссылкой на источники.

Подорожание ожидается 13–14 января, но оно не коснется подписок с автоматическим обновлением.

Как отмечают журналисты, рост цен связан с недавно принятым и подписанным законом о "налоге на Google", обязывающим иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, вроде Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.

"Как только эти изменения вступят в силу, подраздел "Цены и доступность" в разделе "Мои программы" будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", – рассказали в Apple разработчикам.

Контекст:

В ноябре 2019 года в партии "Слуга народа" сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию "ГОРДОН" в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении приняла проект закона №4184, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги.

3 июня парламент проголосовал этот законопроект во втором чтении и в целом.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, налоги, Apple
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