В ближайшие дни Apple повысит цены в App Store в Украине – СМИ

Подорожание ожидается 13–14 января, но оно не коснется подписок с автоматическим обновлением.
Как отмечают журналисты, рост цен связан с недавно принятым и подписанным законом о "налоге на Google", обязывающим иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, вроде Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.
"Как только эти изменения вступят в силу, подраздел "Цены и доступность" в разделе "Мои программы" будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", – рассказали в Apple разработчикам.
В ноябре 2019 года в партии "Слуга народа" сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.
В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.
Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.
В интервью изданию "ГОРДОН" в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.
Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении приняла проект закона №4184, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги.
3 июня парламент проголосовал этот законопроект во втором чтении и в целом.