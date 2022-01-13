В ближайшие дни Apple повысит цены в App Store в Украине – СМИ

Подорожание ожидается 13–14 января, но оно не коснется подписок с автоматическим обновлением.

Как отмечают журналисты, рост цен связан с недавно принятым и подписанным законом о "налоге на Google", обязывающим иностранные онлайн-сервисы, которыми пользуются украинцы, вроде Facebook, Netflix, Steam и сервисов Apple и Amazon, платить налог в 20%.

"Как только эти изменения вступят в силу, подраздел "Цены и доступность" в разделе "Мои программы" будет обновлен. Вы можете в любое время изменить цены на свои приложения и покупки в приложениях (включая подписки с автоматическим обновлением) в App Store Connect. Если вы предлагаете подписку, вы можете сохранить старые цены для существующих подписчиков", – рассказали в Apple разработчикам.