Apple представила новую линейку iPhone 14

На этот раз Apple не стала выпускать модели уменьшенного размера (mini) нового поколения. iPhone 14 Plus получил дисплей с диагональю 6,7 дюйма, а iPhone 14 – дисплей с диагональю 6,1 дюйма.

Фото: apple.com

Обе модели смартфона представлены в пяти цветах. В обоих смартфонах установлен процессор А15 Bionic – такой же процессор был в iPhone 13 Pro.

Фото: apple.com

iPhone 14 и iPhone 14 Plus также будут укомплектованы 12-мегапиксельной основной камерой, которая, по заявлению Apple, на 49% лучше улавливает свет при низком освещении. Камера для селфи также получила разрешение 12 мегапикселей и автофокус.

В США все модели нового iPhone 14 будут без лотка для SIM-карт. Во время презентации Apple акцентировала внимание на преимуществах eSIM, в частности, упоминалось о том, что ее нельзя изъять из смартфона при его утере или краже. Поэтому в компании решили оснастить iPhone для американского рынка только поддержкой электронных SIM-карт.

В новых моделях также появится спутниковое SOS-оповещение (Emergency SOS), которое работает даже если нет Wi-Fi и не ловит сотовая связь. iPhone сможет подключаться к спутниковым частотам и, по заявлению Apple, менее чем за 15 секунд (при ясном небе) отправлять экстренным службам просьбу о помощи.

Диагональ iPhone 14 Pro составит 6,1 дюйма, Pro Max – 6,7 дюйма. Pro-версия отличается от остальных моделей тем, у нее нет знаменитой "челочки", а на ее месте появляется динамическое окно, в котором отражаются оповещения и сообщения от приложений. В нем же располагается и фронтальная камера и FaceID.

Apple is calling iPhone 14 Pro's pill cutout the "Dynamic Island" pic.twitter.com/7jomGslgU4 — 9to5Mac (@9to5mac) September 7, 2022

Pro и Pro Max оснащены HDR Retina-дисплеем и работают под управлением чипа А16 Bionic. В компании утверждают, что чип может совершать четыре триллиона операций для создания фото.

iPhone 14 оснащен тройной камерой, основная из них получила разрешение 48 мегапикселей. В Apple говорят, что она способна делать "в 2 раза более точные снимки при плохом освещении".

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Видео: Apple / YouTube

Стоимость iPhone 14 будет стартовать от $799, а iPhone 14 Plus – $899. Новые модели доступны к предзаказу, начиная с 9 сентября. Меньшая модель поступит в продажу 16 сентября, а большая – 7 октября.

iPhone Pro будет стоить от $999, iPhone Pro Max – от $1099. Предзаказ на них стартует 9 сентября, а к покупке они будут доступны 16 сентября.