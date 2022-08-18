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Apple в сентябре презентует iPhone 14 – Bloomberg

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Apple обновляет свой флагманский продукт в непростое для отрасли время, отмечает агентство Bloomberg
Apple обновляет свой флагманский продукт в непростое для отрасли время, отмечает агентство Bloomberg
Фото: ЕРА

Американский технологический гигант 7 сентября может представить новую линейку телефоном iPhone 14. Об этом 17 августа сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники.

По данным агентства, линейка iPhone 14 будет похож на iPhone 13, но без 5,4-дюймовой мини-версии. Вместо этого планирует добавить модель с 6,7-дюймовым экраном. Впервые Apple выпустит iPhone не pro-версии с дисплеем такого размера.

Наибольшие изменения коснутся линейки iPhone 14 Pro. В частности, модель получит 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, будет изменен вырез под фронтальную камеру, будет добавлен более быстрый чип (в стандартных моделях iPhone 14 останется чип A15 от iPhone 13). Также в компании обещают улучшить качество видео и увеличить время автономной работы.

Осенью Apple также может презентовать обновленные компьютеры Mac, планшеты iPad, часы Apple Watch, операционную систему iOS 16 и macOS Ventura, пишет Bloomberg.

Контекст:

В прошлом году на iPhone пришлось более половины (52,5%) продаж Apple, и в компании не прогнозируют падения спроса на смартфоны в новом осеннем сезоне. 

Теги: Apple, iPhone
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