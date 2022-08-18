Apple в сентябре презентует iPhone 14 – Bloomberg

Apple обновляет свой флагманский продукт в непростое для отрасли время, отмечает агентство Bloomberg Фото: ЕРА

По данным агентства, линейка iPhone 14 будет похож на iPhone 13, но без 5,4-дюймовой мини-версии. Вместо этого планирует добавить модель с 6,7-дюймовым экраном. Впервые Apple выпустит iPhone не pro-версии с дисплеем такого размера.

Наибольшие изменения коснутся линейки iPhone 14 Pro. В частности, модель получит 48-мегапиксельную широкоугольную камеру, будет изменен вырез под фронтальную камеру, будет добавлен более быстрый чип (в стандартных моделях iPhone 14 останется чип A15 от iPhone 13). Также в компании обещают улучшить качество видео и увеличить время автономной работы.



Осенью Apple также может презентовать обновленные компьютеры Mac, планшеты iPad, часы Apple Watch, операционную систему iOS 16 и macOS Ventura, пишет Bloomberg.