"Человеческое управление и контроль необходимы для ядерного оружия". Гутерриш заявил, что искусственный интеллект может представлять угрозу миру

"Сегодняшние дебаты дают возможность рассмотреть влияние искусственного интеллекта на мир и безопасность – там, где он уже вызывает политические, правовые, этические и гуманитарные проблемы", – заявил Гутерриш.

По его словам, ИИ применяется в сфере обеспечения мира и безопасности, однако "инструменты ИИ могут использоваться и теми, кто имеет злой умысел".

"Злонамеренное использование систем ИИ в террористических, преступных или государственных целях может привести к ужасающим масштабам смерти и разрушений, массовым травмам и глубокому психологическому ущербу в невообразимых масштабах. Кибератаки с использованием ИИ уже направлены против критической инфраструктуры и наших собственных миротворческих и гуманитарных операций, причиняя огромные человеческие страдания… Как военное, так и невоенное применение ИИ может иметь очень серьезные последствия для глобального мира и безопасности", – предупредил генсек ООН.

Он отметил, что появление генеративного ИИ может стать "определяющим моментом для дезинформации и языка вражды".

"Посмотрите на социальные сети. Инструменты и платформы, созданные для расширения человеческих связей, сегодня используются для подрыва выборов, распространения теорий заговора, разжигания ненависти и насилия", – указал Гутерриш.

Сбои в работе систем искусственного интеллекта – еще одна серьезная проблема, продолжил он.

"Взаимодействие ИИ с ядерным оружием, биотехнологиями, нейротехнологиями и робототехникой вызывает глубокую тревогу... Сами его создатели предупреждают, что впереди нас ждут гораздо более серьезные, потенциально катастрофические и экзистенциальные риски, – подчеркнул генсек ООН. – Я призываю к согласию по общему принципу, согласно которому человеческое управление и контроль являются необходимыми для ядерного оружия и никогда не должны быть отменены".

Гутерриш также призвал к концу года создать рабочую группу для разработки вариантов глобального управления ИИ.

Заседание Совета Безопасности по искусственному интеллекту было созвано Великобританией, председательствующей по ротации в июле, отмечается на сайте ООН. Это было первое в истории заседание Совбеза, состоящего из 15 членов, посвященное потенциальным угрозам искусственного интеллекта для международного мира и безопасности.

Гутерриш 12 июня предлагал создать агентство по вопросам работы искусственного интеллекта по примеру МАГАТЭ. Он отмечал, что некоторые ученые считают, что ИИ – экзистенциальная угроза человечеству наравне с риском ядерной войны.